快訊

三大詐騙氾濫 台灣詐欺犯罪2023年再飆新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦升旗 雲嘉南4縣市長談心願

聯合報／ 記者鄭惠仁謝進盛陳雅玲李宗祐呂慧瑜黃于凡／連線報導
台南市長黃偉哲（左三）昨天在永華市政中心前廣場參加元旦升旗典禮。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（左三）昨天在永華市政中心前廣場參加元旦升旗典禮。記者鄭惠仁／攝影

昨天2024年元旦，台南市長黃偉哲一早到溪北、溪南各參加升旗典禮，喊話希望選舉後能理性討論光電議題；嘉義市長黃敏惠接連跑3場升旗典禮，帶領大家跳「火肌舞」，表示健康快樂地往前走；雲林縣長張麗善則在虎尾鎮升旗，許下要打造高科技產業園區；嘉義縣長翁章梁趕到阿里山，迎接2024年第一道曙光。

黃偉哲：盼理性談光電

黃偉哲6點20分在新營體育場唱國歌升旗、鳴槍為健走揭幕，接著到永華市政中心旁西拉雅廣場升旗，有感而發說，市府團隊沒有100分就會被檢討，但有些是莫須有，譬如光電不是不好，是過程有人謀不臧的情形，乾淨能源的發展要確保公開透明，把人為操控因素降到最低。

嘉義市長黃敏惠（前排右四）昨參加元旦升旗典禮暨健行活動，帶領跳「火肌舞」。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右四）昨參加元旦升旗典禮暨健行活動，帶領跳「火肌舞」。記者李宗祐／攝影

黃敏惠：同心協力前行

嘉市長黃敏惠昨首場升旗在市府前廣場，帶領跳「火肌舞」熱身後展開健行活動；黃敏惠說，用嶄新、正向虔誠的心迎接美好未來，有大家同心協力，哪怕有困難一定能安然度過。

雲林縣長張麗善（左九）昨天在虎尾鎮參加元旦升旗典禮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左九）昨天在虎尾鎮參加元旦升旗典禮。記者陳雅玲／攝影

張麗善：爭取台積設廠

雲林縣長張麗善在虎尾圖書館參加元旦升旗，縣政府贈送白蘿蔔意味「好彩頭」，張麗善致詞時要民眾凝聚、在中華民國憲法基礎下保護國家，並且許下在雲林打造下一世代高科技產業園區、爭取台積電設廠。

翁章梁：大家充滿能量

嘉縣長翁章梁在阿里山迎接日出，表示預祝今年大家都充滿能量，阿里山的日出也帶給嘉義、帶給台灣希望。

張麗善 黃敏惠 阿里山

延伸閱讀

嘉義市升旗典禮很健康 黃敏惠帶頭跳「火肌舞」、健行迎新年

元旦升超巨大國旗 張麗善：在中華民國憲法基礎下保護國家

黃偉哲：世局在變不能不變應萬變 仍要加強與大陸的關係

2024元旦備戰 黃偉哲：近日開始請假輔選黨籍候選人

相關新聞

元旦升旗 雲嘉南4縣市長談心願

昨天2024年元旦，台南市長黃偉哲一早到溪北、溪南各參加升旗典禮，喊話希望選舉後能理性討論光電議題；嘉義市長黃敏惠接連跑...

阿里山迎2024 雲海烘托曙光

大批民眾昨清晨不畏低溫湧入阿里山等待2024年第一道曙光，原預計7時3分出現，因雲層厚太陽未露臉，沒想到7時25分陽光乍...

台南淨灘清大量海廢 農藥罐留殘液

非境外的海洋廢棄物仍相當多，台南社區大學海廢監測小組日前發現，曾文溪以北到八掌溪間河川出海口有大量垃圾，以飲料瓶罐、破碎...

雲林地層下陷增加 大埤鄉最嚴重

經濟部水利署監測雲林縣地層下陷，發現去年雲林顯著下陷面積較前年略增，且全台稻作面積最大鄉鎮大埤鄉部分地區非灌區、長期抽地...

申設獲准 嘉市湖美夜市6日開賣

嘉義市湖美夜市先前因不符土地使用規定，不到1個月落幕，去年底終獲核准設置，地點改到湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路...

新手爸媽迎接元旦寶寶 可領雲林縣府6萬元新生兒賀禮

雲林縣府為催生新生兒，推出「雲林萬寶龍」催生計畫，首胎生育津貼從1萬元加碼至3萬元，今、明年大小龍年出生再加碼坐月子補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。