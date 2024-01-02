元旦升旗 雲嘉南4縣市長談心願

昨天2024年元旦，台南市長黃偉哲一早到溪北、溪南各參加升旗典禮，喊話希望選舉後能理性討論光電議題；嘉義市長黃敏惠接連跑3場升旗典禮，帶領大家跳「火肌舞」，表示健康快樂地往前走；雲林縣長張麗善則在虎尾鎮升旗，許下要打造高科技產業園區；嘉義縣長翁章梁趕到阿里山，迎接2024年第一道曙光。

黃偉哲：盼理性談光電

黃偉哲6點20分在新營體育場唱國歌升旗、鳴槍為健走揭幕，接著到永華市政中心旁西拉雅廣場升旗，有感而發說，市府團隊沒有100分就會被檢討，但有些是莫須有，譬如光電不是不好，是過程有人謀不臧的情形，乾淨能源的發展要確保公開透明，把人為操控因素降到最低。

嘉義市長黃敏惠（前排右四）昨參加元旦升旗典禮暨健行活動，帶領跳「火肌舞」。記者李宗祐／攝影

黃敏惠：同心協力前行

嘉市長黃敏惠昨首場升旗在市府前廣場，帶領跳「火肌舞」熱身後展開健行活動；黃敏惠說，用嶄新、正向虔誠的心迎接美好未來，有大家同心協力，哪怕有困難一定能安然度過。

雲林縣長張麗善（左九）昨天在虎尾鎮參加元旦升旗典禮。記者陳雅玲／攝影

張麗善：爭取台積設廠

雲林縣長張麗善在虎尾圖書館參加元旦升旗，縣政府贈送白蘿蔔意味「好彩頭」，張麗善致詞時要民眾凝聚、在中華民國憲法基礎下保護國家，並且許下在雲林打造下一世代高科技產業園區、爭取台積電設廠。

翁章梁：大家充滿能量

嘉縣長翁章梁在阿里山迎接日出，表示預祝今年大家都充滿能量，阿里山的日出也帶給嘉義、帶給台灣希望。