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偏鄉元旦健走熱潮累積口碑 南市將軍逾2000人共襄盛舉

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2024將軍區「文衡賜福」元旦健走活動今早登場，吸引逾2000名民眾參與。圖／將軍區公所提供
2024將軍區「文衡賜福」元旦健走活動今早登場，吸引逾2000名民眾參與。圖／將軍區公所提供

2024台南市將軍區「文衡賜福」元旦健走活動今早登場，吸引逾2000名民眾參與，與會者穿著漚汪文衡殿關聖帝君加持的限量紀念衫健走，希望走出幸福，龍年安康一整年。

將軍區公所辦理這項健走活動邁入第5年，累積口碑後參與鄉親一年比一年多，今年健走路線涵蓋飛砂崙公園、香雨書院、水圳綠廊步道(好望角步道)、林崑岡故居，全長約計6公里，走完全程還可參加摸彩，把電動自行車等多達200項獎品帶回家。

主辦單位更貼心安排在漚汪文衡殿廟埕提供平安餅及限量免費魚丸湯品嘗券，邀請漚汪國小舞蹈班演出「元宵團圓人圓圓」揭開序幕，市長夫人劉育菁帶領眾人祈福後鳴槍出發，場面盛大熱鬧。

將軍區長洪聰發說，今年迎來「台南400」系列活動，很高興能與鄉親開步用健康活力展開新的一年，感謝漚汪文衡殿、南市體育志工委員會、救國團將軍區團委會多年來支持。

2024將軍區「文衡賜福」元旦健走活動今早登場，吸引逾2000名民眾參與。圖／將軍區公所提供
2024將軍區「文衡賜福」元旦健走活動今早登場，吸引逾2000名民眾參與。圖／將軍區公所提供

軍區 健走 台南

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