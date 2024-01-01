車禍撞壞欄杆1個多月未修 嘉市府修復後將向肇事者求償
市民發現位於嘉義市自由路的自行車道欄杆損壞，1個多月來都沒有維修，隱藏危險，經了解是車禍事故，疑因尚未釐清肇責，因此還沒有進行維修，質疑難道市府不能先進行維修，事後再依肇責追討賠償？市府交通處表示，有找到肇事者負責，但是至今沒有處理，交通處已委託廠商維修，事後再向肇事者追討。
有市民在社群網站上PO數張欄杆遭撞壞畫面，底座裸露，疑因11月中旬因大貨車事故所造成，市警局以交通錐警示，但是1個多月來都沒有進行維修，有網友諷刺「在忙選舉沒空修」。
市府交通處說明，自由路自行車道護欄遭用路人撞損，接獲警察局通報的公務設施損害管制表得知係因車禍事故撞損護欄。現場有放置交通錐與警示帶，暫時無影響快車道行車安全。
交通處據以通知車禍當事人限期自行雇工修復，但是當事人逾期未能處理，目前已由交通處接手委託廠商安排本周先拆除損壞的部位，並同步進行廠內的鐵件製作與烤漆作業，預計3周內完成修復，相關費用將另向肇事當事人求償。
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