有年味 台南北門南鯤鯓代天府今寫春聯
再過1個多月就要過年，台南北門南鯤鯓代天府今天舉辦寫春聯活動，邀請11名書法家現場揮毫，排隊人潮絡繹不絕，共送出6000份。
有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府昨深夜配合南市府舉辦的2024敲鐘祈福．展望台南400活動，廟前湧入大批熱情香客熱鬧滾滾，今上午接著安排元旦贈春聯活動，舉辦隆重開筆儀式，向外推廣書法字體之美。
包括南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢名、台南市長黃偉哲夫人劉育菁、民政局長姜煌淋、北門區長張政郎、全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、高雄詩人協會前理事長黃志煌等人揮毫，共同寫下「南廟迎春神龍獻瑞」8個字。
會場邀請天籟仙樂箏樂坊，以古箏、琵琶、笛、洞簫演奏，邀請王美淇等11名書法家揮毫，不少人更排隊索取春聯，從學甲來排隊的蔡先生開心拿著甫寫妥的春聯開心說，除添增喜氣，透過名家之手，感覺更是不一樣，
南鯤鯓代天府說，除讓民眾欣賞書法之美，並可選擇自己喜愛的新春佳句，指定書寫春聯，現場也贈送「龍蟠鯤稔、平安是福」春聯，希望龍年開始，好運一整年。
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