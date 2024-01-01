捐血五百cc有好禮還加碼烤雞 雲林民眾大排長龍

紫斑蝶國際同濟會每年元旦在雲林縣林內鄉公所前舉辦捐血活動，今年捐血送越光米、醬油、超商提貨券等，捐血500CC者再加贈大烤雞一隻，吸引民眾大排長龍，活動到下午4時止，有意捐血民眾可把握時間。

林內鄉公所前今天一早就擠滿排隊捐血民眾，民眾捐血平均要排隊半小時，林內國中校長薛錦彰表示，今年各界響應熱烈，捐血就送越光米、醬油、雪梨、超商提貨券等禮品，捐血500CC還送大烤雞。

紫斑蝶同際會長楊朝祈、創會會長張維崢、候任會長陳建廷、輔導會長丁清峯等人到場感謝捐血民眾熱心挽袖捐血。

淵明國中出道童軍成員到場協助民眾捐血、領取禮品，民眾大包小包滿載而歸，校長丁清峯表示，今天捐血活動預計募集250袋血，截至中午已有160袋血，仍有許多民眾在排隊，活動只到今天下午4時，想捐血的民眾都可以趕快前來。

受天冷影響，血庫告急，台中捐血中心統計，正常血庫庫存要7天，各血型目前庫存量A型7.2天正常、B型5.8天不足、O型4.1天不足、AB型7.5天正常，總血量5.5天不足。

楊朝祈表示，感謝協辦單位林內鄉公所提供場地與開放廁所方便民眾使用，及林內義消分隊義消、同濟會的成員出錢又出力讓活動圓滿順利。