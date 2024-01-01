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阿里山公路沿途櫻花開 元旦連假吸遊客紛停車拍照

中央社／ 嘉義縣1日電
嘉義縣阿里山公路隙頂至十字路段沿途近日櫻花、梅花（圖）已綻放。中央社
嘉義縣阿里山公路隙頂至十字路段沿途近日櫻花、梅花（圖）已綻放。中央社

嘉義縣大阿里山山區又到了最美的季節，阿里山公路隙頂至十字路段沿途櫻花及梅花綻放，元旦連假吸遊客駐足；因海拔高低差異，山區櫻花將接力開到4月。

元旦假期嘉義地區天氣良好，吸引許多遊客上山，除了到阿里山國家森林遊樂區遊玩，多數遊客也在半途停留，尤其見到阿里山公路隙頂段種植上百株的河津櫻已綻放，紛紛停車拍櫻花。

龐姓民眾今天告訴中央社記者，阿里山公路從隙頂至十字路段，沿途都見到山櫻花、梅花盛開。接近阿里山國家森林遊樂區入口前阿里山公路82K附近，綿延約50公尺都開滿了山櫻花。

農業部林業及自然保育署嘉義分署說，初春是大阿里山區最美的時節，每年從12月至隔年4月櫻花陸續綻放，海拔較低的區域先開花，一路往上盛開，到4月時才結束櫻花季。阿里山國家森林遊樂區內的櫻花樹集中在3月中至4月中開花。

嘉義縣府指出，大阿里山區最早盛開的櫻花為緋寒櫻（山櫻花），每年約11月下旬在阿里山公路就可見到，12月下旬日系櫻花河津櫻綻放。目前已進入賞花季節，歡迎來嘉義遊賞。

嘉義縣阿里山公路迷糊步道入口處上百株山櫻花已逐步開花，吸引遊客來此散步賞櫻。中央社
嘉義縣阿里山公路迷糊步道入口處上百株山櫻花已逐步開花，吸引遊客來此散步賞櫻。中央社
嘉義縣阿里山公路隙頂段近日櫻花綻放，吸引遊客駐足賞景，隙頂路段下方停車場停滿車輛。中央社
嘉義縣阿里山公路隙頂段近日櫻花綻放，吸引遊客駐足賞景，隙頂路段下方停車場停滿車輛。中央社

櫻花季 阿里山 嘉義

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