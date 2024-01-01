台南普法道濟寺辦愛心義賣 捐全新二手品行善做公益

台南市安南區普法道濟寺為關懷弱勢族群，將於2月10日起至2月14日，在該寺舉辦愛心義賣活動。廟方表示，即日起至1月31日，歡迎民眾將家中沒有用到全新二手物品捐出做公益，義賣所得將全數捐助給弱勢家庭，歡迎大家逗陣來共襄盛舉。

普法道濟寺位於台南市安南本田路三段266號，該寺興建於2000年，當初是由信徒集資興建，如今香火旺盛，也因熱心公益，在地方頗獲好評。廟方秉持濟公師父濟世精神，樂善好施，捐助家境貧困的弱勢孩童讀書，已15度榮獲內政部表揚為績優宗教團體。

普法道濟寺主委莊永長也本著發揚濟公「濟天下之公」博愛永恆不朽精神，捐贈關懷物資給弱勢家庭，熱心公益，不餘遺力。

廟方人員說，為達到愛惜資源，物盡其用效益，即日起歡迎十方善信大德、師兄及師姐，可將家中家中沒有用到全新二手物品捐出來義賣，一起來行善做公益。有意者可電（06）2475840向吳秘書洽詢。