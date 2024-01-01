快訊

日本石川縣16時10分發生地震 最大震度7、發布海嘯警報

「台灣失落20年」吳欣盈喊拚經濟：年輕人不敢結婚生子 藍綠沒責任？

獨／少了這一味！ 麥克雞塊「口感差很大」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南王爺廟首復刻古王船 300年船積木模型引搶購熱潮

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南南區灣裡「代天府萬年殿」與玩具廠商合作，將東側拜廳古王城等比例縮小千分之一，製成積木模型。記者李文德／攝影
台南南區灣裡「代天府萬年殿」與玩具廠商合作，將東側拜廳古王城等比例縮小千分之一，製成積木模型。記者李文德／攝影

台南南區灣裡「代天府萬年殿」主祀葉、朱、李三府千歲，是當地信仰中心，廟裡更供奉300年歷史古王船，有別於大多數王爺廟建醮大典後焚燒，萬年殿則是少數不燒王船的王爺廟。而廟方近來與玩具廠商合作，將拜廳東側古王船打造千分之一等比例的積木模型，原汁原味將王船細節濃縮在模型中。近期在萬年殿臉書官網開放預購，限量1500組讓全國積木收藏迷們瘋狂，光是預購就超過1100組目前僅剩不到30組，相當搶手。

廟方表示，根據文獻記載，300年前灣裡喜樹兩地居民在台江外海發現古王船，並共同拖回上岸，王船內載有葉朱李三府千歲金身和神像掛圖，灣裡庄民分得王爺金身和王船建造萬年殿奉祀，喜樹庄民分得神像掛圖奉祀喜樹萬皇宮。

主委謝忠智說，有別於大多數王爺廟建醮大典後都會焚燒王船，萬年殿是少數不燒王船的王爺廟。每12年舉辦一次的「五朝王醮」就以最特別的送王儀式「遊地河」，在王船前方灑水開路，再由男丁合力拖拉遶境，並輪流暫厝在境內二仁溪周邊廟宇保境佑民。

為吸引年輕信眾，廟方特別與玩具廠商合作，將拜廳東側古王船等比例縮小千分之一的積木模型。模型長近40公分、高約24公分，原汁原味呈現王船細節，模型彩繪絲毫不馬虎，全都參照古王船參考。

文化組長林寶生說，王船積木共有908片零件，和廠商洽談研發從開模到製作大約花了將近3個月，目的也是希望信眾們在組合時能欣賞古王船之美和傳統宗教文化。不過此積木模型限量1500組，去年耶誕節前夕開放預購，吸引大批喜好積木迷爭先搶購超過1100組，僅剩不到30組，歡迎各界能到廟裡或上廟方官網洽購。

而農曆春節腳步也接近，許多廟宇也安排許多春節活動。林寶生指出，有別以往大年初一葉府千歲夜巡，今年首度改為日巡且範圍擴大。另更首次辦「龍迎春」擲筊活動，大年初一舉辦初賽，只要連續擲3聖筊就進入大年初三的決賽，頭獎有10萬元王爺公創業基金，而此項活動需購票才能參與，歡迎大家一起共襄盛舉。

根據文獻記載，300年前灣裡喜樹兩地居民在台江外海發現古王船，並共同拖回上岸，王船內載有葉朱李三府千歲金身和神像掛圖，灣裡庄民分得王爺金身和王船建造萬年殿奉祀。記者李文德／攝影
根據文獻記載，300年前灣裡喜樹兩地居民在台江外海發現古王船，並共同拖回上岸，王船內載有葉朱李三府千歲金身和神像掛圖，灣裡庄民分得王爺金身和王船建造萬年殿奉祀。記者李文德／攝影
積木模型細節絲毫不馬虎，原汁原味呈現古王船彩繪、裝飾。記者李文德／攝影
積木模型細節絲毫不馬虎，原汁原味呈現古王船彩繪、裝飾。記者李文德／攝影
古王船積木模型去年耶誕前夕開放預購，就吸引大批積木迷爭相搶購，限量1500組至今僅剩不到30組，相當搶手。記者李文德／攝影
古王船積木模型去年耶誕前夕開放預購，就吸引大批積木迷爭相搶購，限量1500組至今僅剩不到30組，相當搶手。記者李文德／攝影

燒王船 建醮

延伸閱讀

東隆宮溫府千歲今降杯指示 迎王平安祭典明年9月28日展開

旗津天后宮350週年建醮大典 豎燈篙揭開序幕

大甲鎮瀾宮重修慶成建醮王船開光點睛 台中民政局長祈求平安

大甲媽「建醮王船」開光點睛千人朝聖 明凌晨陸上行舟返台中

相關新聞

雲林去年地層下陷面積增加 全台最大稻鄉惡化…高鐵或受威脅

經濟部水利署監測雲林縣地層下陷，去年雲林顯著下陷面積247.7平方公里，較前年略增，全台面積最大稻作鄉鎮大埤鄉因部分地區...

車禍撞壞欄杆1個多月未修 嘉市府修復後將向肇事者求償

市民發現位於嘉義市自由路的自行車道欄杆損壞，1個多月來都沒有維修，隱藏危險，經了解是車禍事故，疑因尚未釐清肇責，因此還沒...

有年味 台南北門南鯤鯓代天府今寫春聯

再過1個多月就要過年，台南北門南鯤鯓代天府今天舉辦寫春聯活動，邀請11名書法家現場揮毫，排隊人潮絡繹不絕，共送出6000...

捐血五百cc有好禮還加碼烤雞 雲林民眾大排長龍

紫斑蝶國際同濟會每年元旦在雲林縣林內鄉公所前舉辦捐血活動，今年捐血送越光米、醬油、超商提貨券等，捐血500CC者再加贈大...

台南普法道濟寺辦愛心義賣 捐全新二手品行善做公益

台南市安南區普法道濟寺為關懷弱勢族群，將於2月10日起至2月14日，在該寺舉辦愛心義賣活動。廟方表示，即日起至1月31日...

台南王爺廟首復刻古王船 300年船積木模型引搶購熱潮

台南南區灣裡「代天府萬年殿」主祀葉、朱、李三府千歲，是當地信仰中心，廟裡更供奉300年歷史古王船，有別於大多數王爺廟建醮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。