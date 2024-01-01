台南王爺廟首復刻古王船 300年船積木模型引搶購熱潮

台南南區灣裡「代天府萬年殿」主祀葉、朱、李三府千歲，是當地信仰中心，廟裡更供奉300年歷史古王船，有別於大多數王爺廟建醮大典後焚燒，萬年殿則是少數不燒王船的王爺廟。而廟方近來與玩具廠商合作，將拜廳東側古王船打造千分之一等比例的積木模型，原汁原味將王船細節濃縮在模型中。近期在萬年殿臉書官網開放預購，限量1500組讓全國積木收藏迷們瘋狂，光是預購就超過1100組目前僅剩不到30組，相當搶手。

廟方表示，根據文獻記載，300年前灣裡喜樹兩地居民在台江外海發現古王船，並共同拖回上岸，王船內載有葉朱李三府千歲金身和神像掛圖，灣裡庄民分得王爺金身和王船建造萬年殿奉祀，喜樹庄民分得神像掛圖奉祀喜樹萬皇宮。

主委謝忠智說，有別於大多數王爺廟建醮大典後都會焚燒王船，萬年殿是少數不燒王船的王爺廟。每12年舉辦一次的「五朝王醮」就以最特別的送王儀式「遊地河」，在王船前方灑水開路，再由男丁合力拖拉遶境，並輪流暫厝在境內二仁溪周邊廟宇保境佑民。

為吸引年輕信眾，廟方特別與玩具廠商合作，將拜廳東側古王船等比例縮小千分之一的積木模型。模型長近40公分、高約24公分，原汁原味呈現王船細節，模型彩繪絲毫不馬虎，全都參照古王船參考。

文化組長林寶生說，王船積木共有908片零件，和廠商洽談研發從開模到製作大約花了將近3個月，目的也是希望信眾們在組合時能欣賞古王船之美和傳統宗教文化。不過此積木模型限量1500組，去年耶誕節前夕開放預購，吸引大批喜好積木迷爭先搶購超過1100組，僅剩不到30組，歡迎各界能到廟裡或上廟方官網洽購。