嘉市財稅局憑發票送財神廟加持紅包組 藏88份驚喜福袋

嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包，專程前往財神廟嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。持尚未兌獎雲端票3張可換1組紅包袋，限量1200份，當中有88份驚喜福袋，隨機500元禮券、電影票等。

「好運龍來嘉」紅包組，財政稅務局將於今年1月19日9點起至下午3點在1樓走廊舉辦「歲末感恩 雲端發票獻愛心」活動，供民眾兌換，只要捐贈3張去年或今年未開獎且未載有買受人或統一編號雲端發票，且每張發票金額10元以上，就可獲得紅包袋1組（限量1200組），內附3個紅包袋、1張手繪嘉市特色景點貼紙及隱藏版驚喜小禮1張，其中驚喜小禮為限量全聯禮券500元、電影票、超商商品卡等88份兌換券，另外現場還有許多生活小物，邀請大家一起捐發票作公益。