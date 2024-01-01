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嘉市財稅局憑發票送財神廟加持紅包組 藏88份驚喜福袋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包，專程前往財神廟嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包，專程前往財神廟嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。圖／嘉義市政府提供

嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包，專程前往財神廟嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。持尚未兌獎雲端票3張可換1組紅包袋，限量1200份，當中有88份驚喜福袋，隨機500元禮券、電影票等。

「好運龍來嘉」紅包組，財政稅務局將於今年1月19日9點起至下午3點在1樓走廊舉辦「歲末感恩 雲端發票獻愛心」活動，供民眾兌換，只要捐贈3張去年或今年未開獎且未載有買受人或統一編號雲端發票，且每張發票金額10元以上，就可獲得紅包袋1組（限量1200組），內附3個紅包袋、1張手繪嘉市特色景點貼紙及隱藏版驚喜小禮1張，其中驚喜小禮為限量全聯禮券500元、電影票、超商商品卡等88份兌換券，另外現場還有許多生活小物，邀請大家一起捐發票作公益。

財稅局表示，回顧2023年走過疫情，度過平安豐收的一年，財稅局為落實財政永續並持續關懷弱勢團體及加強推廣使用載具儲存雲端發票，已於去年舉辦多場雲端發票租稅宣導活動，募集的發票全數捐贈給嘉義市社福團體，為弱勢族群注入一股暖流，也期待大家2024年繼續參與活動，共同來+1，響應捐發票獻愛心。

嘉義市財政稅務局製作「好運龍來嘉」紅包，前往財神廟嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局製作「好運龍來嘉」紅包，前往財神廟嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局製作「好運龍來嘉」紅包，於嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局製作「好運龍來嘉」紅包，於嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包套組。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包套組。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局捐發票獻愛心活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局捐發票獻愛心活動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包，專程前往財神廟嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包，專程前往財神廟嘉義文財殿過爐加持，祈求財運與保佑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包，限量1200份，當中有88份驚喜福袋。圖／嘉義市政府提供
嘉義市財政稅務局迎接金龍年到來，製作「好運龍來嘉」紅包，限量1200份，當中有88份驚喜福袋。圖／嘉義市政府提供

雲端發票 紅包 嘉義

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