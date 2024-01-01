台南新營元旦升旗健走連辦31年 逾千市民一早與會

台南新營青商會與新營區公所今晨6點20分

在新營體育場舉行元旦升旗健走，市長黃偉哲率領市府團隊與會，一行人共同鳴槍後，健行隊伍魚貫出發，不少鄉親闔家參與，一早迎著晨曦，享受流汗快感。

這項活動今年已邁入31年，成為元旦在地盛會，黃偉哲一早由新營青商會長陳安邦陪同抵達會場，率領市府秘書長方進呈、警察局長廖宗山、民政局長姜淋煌、新營區長翁振祥等市府團隊出席與立委賴惠員、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳、新營青商會長陳安邦等人出席升旗典禮，眾人高唱國歌，完成升旗儀式，精神抖擻。

典禮結束後，一行人共同鳴槍為健走活動揭開序幕，民眾扶老攜幼參與健走，從新營體育場出發，沿著長榮路等主要街道，沿途不少市民也加入行列，還彼此問候加油，一起迎接台南400到來。

黃偉哲感謝新營青商及鄉親們共襄盛舉，他表示，「健康、活力、新台南」為市府努力願景之一，讓運動成為生活一部份，從而建立運動風潮，讓台南成為有活力的健康城市，也祝福台南市民2024新的一年，台南400龍年順心如意。 台南新營青商會與新營區公所舉行元旦升旗健走，台南市長黃偉哲（右五）等人參加升旗典禮。記者謝進盛／攝影 台南市長黃偉哲（中）等人鳴槍起跑。