劍湖山888秒煙火秀 與民嗨迎2024年

中央社／ 雲林縣1日電

劍湖山世界是全國唯一以摩天輪裝設主題煙火的秀，今年用400架無人機燈光展演、長達1000公尺的環場電光花火，打造888秒高科技共演，跟上萬人嗨迎2024年。

跨年晚會昨天晚間7時開始，藝人采子、徐暐翔、KIRE、Yappy、Miusa等人帶來勁歌熱舞，炒熱現場氣氛。

由於今年元旦連續假期逢週末假日，吸引很多人到劍湖山世界遊玩，根據樂園統計，昨天入園人數逾1萬人。

雲林縣長張麗善與劍湖山世界董事長尤義賢一起與現場民眾齊倒數。

400台無人機燈光閃爍，依序排列劍湖山世界的KUKKU 歡迎大家來劍湖山跨年，愛心熱氣球、澎澎泡泡秀、世界景點、飛機起飛、美麗遊樂園等主題。

「5、4、3、2、1」，跨年時刻一到，上萬人齊聲倒數，摩天輪「炫」渦煙火秀打頭陣，眾人欣賞長達1000公尺的環場電光花火，888秒的高科技共演，眾人情緒嗨到最高點，驚喜的歡呼聲此起彼落。

劍湖山世界 跨年晚會 張麗善

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