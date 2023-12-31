台南跨年晚會破20萬人！後台美食滿滿府城味 卡莉怪妞掀高潮

台南好YOUNG跨年晚會今晚在永華市政中心登場，「日本時尚流行教主」的卡莉怪妞9點45分登場，連續4首載歌載舞歌曲，迷倒台下粉絲，第3首歌曲時，台下民眾打開手機的手電筒，隨著歌曲擺動，掀起最高潮。

市長黃偉哲在卡莉怪妞未表演前，在台下與民眾打招呼，上了台後，他說，算一算台下人數，不只10萬人，而是20萬人，已創下歷年跨年晚會人數紀錄。

黃偉哲表示，今年演唱卡司陣容堅強，邀請到國內外多組藝人來到台南，由於台南「美食之都」名聞遐邇，要把握機會讓更多朋友認識台南美食與特產，特別請新聞處在演唱會後台休息區擺滿台南特色小吃，如現煮擔仔麵、熱豆花、水果冰棒等，還將整個攤子都搬到後台，讓表演藝人可以品嘗到最新鮮的特色美食。

宅男女神蔡黃汝睽違許久再次站上公開舞台，她表示自己相當緊張，但是現場的民眾從上午彩排時就給她很大的掌聲與歡呼，讓她感到非常溫暖。表演結束到後台看到豆花攤，蔡黃汝大方開玩笑說要「重操舊業」賣豆花了。她熟練地舀豆花、加料，親切遞上一碗熱豆花給工作人員享用，展現親切國民女神的風采。