6個NGO團體 守護台南鹽灘地

台灣濕地保護聯盟等6個非營利組織為守護台南鹽灘地、不讓光電進入，成立「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，認養1605公頃國有鹽灘地，為期6年，1年多來透過巡守、監測、與學校合作課程等有效阻止非法亂倒廢棄物發生。濕盟指出，已爭取到前瞻計畫水環境經費，未來在潮間帶復育紅樹林、水草。

農業局森林及自然保育科長朱健明說，七股濱海植物園區原為鹽灘地，經10多年來努力，加上台積電加入，已種樹8公頃，是成功的示範區，希望把經驗分享給有意願加入的企業和團體，在更多鹽灘地植樹。

台灣濕盟秘書長鄭仲傑說，去年發現有業者在台南七股、將軍鹽灘地申請開發光電，因此與黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、荒野保護協會、台灣環境規劃協會共6個NGO團體結合，認養包含扇形鹽田、青鯤鯓鹽田、頂山、台區鹽田。

其中台灣濕盟在青鯤鯓認養333公頃，還和居民利用廢棄蚵殼做另類的魚礁，提供魚蝦等水域生物的微棲地，並監測復育成效。

此聯盟的任務包含巡守、鳥類調查、野鳥救傷、瀕危物種追蹤等，每個月都會彙整資料，傳給生物多樣性研究所。鄭仲傑表示，有了巡守，濱海鹽灘地亂倒廢棄物現象已改善，即使亂倒也因很快被發現，即時處理。