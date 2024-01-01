蔡英文南台灣催票 藍縣市長力拚

蔡英文總統（中）昨天到台南麻豆文衡殿為南市立委第2選區民進黨郭國文（右二）助選，市長黃偉哲（左二）也出席。記者李文德／攝影 選戰衝刺，蔡英文總統昨天為雲嘉南多名民進黨立委候選人站台催票，但南市4選區無黨李全教對於被賴清德點名賄選，怒指1票都不能投給新潮流；賴的台南競總回嗆李「不要混淆視聽」。另，高雄三民區出現看板「侯友宜勾結中共要求台灣人民投降」，藍高市黨部指控是綠營所掛的假訊息，綠營反駁子虛烏有。

綠營期望南部衝高票數「南票北補」，台南市政府發言人田玲瑚證實，市長黃偉哲會請假全力輔選，但「市長請假、市政不放假」，請假日期再討論；高雄市長陳其邁表示，在選前可能偶爾有1、2個小時陪候選人拜票，會依規定請假。

蔡英文先後到台南為2選區郭國文及1選區賴惠員、嘉縣1和2選區蔡易餘及陳冠廷、雲林1選區蘇治芬輔選，致詞多次說「我一點都不在意賴清德票比我高」，希望選民們支持讓國會過半。

南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠則先後為雲林立委1選區丁學忠助攻，雲林縣長張麗善也都出席，3人呼籲把丁學忠送進國會。

賴清德前天在電視辯論會抨擊李全教是台灣地方自治史上唯一涉及議長、議員賄選，李全教回轟賴的說法涉及選罷法意圖使人不當選，為選票不斷睜眼說瞎話，1票都不要投給新潮流候選人；賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇說，李如果想替自己漂白，建議多辦公益活動，奉勸不要再玩文字遊戲。

此外，高雄三民區合江街出現一面攻擊侯友宜看板，國民黨高市黨部發言人莊為傑怒斥，懸掛者是綠營資深黨員、前里長，已提告違反選罷法；民進黨高市黨部主委許智善說，看板並非民進黨製作，對支持者的個人行為，予以尊重。