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雲嘉南高多場跨年 嗨到最高點

聯合報／ 記者蔡維斌謝進盛鄭惠仁李宗祐吳慧芬蔡世偉／連線報導
台南市政府昨晚在新營區南瀛綠都心公園與安平區永華市政中心旁廣場同步辦跨年晚會，圖為永華市政中心的人潮。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府昨晚在新營區南瀛綠都心公園與安平區永華市政中心旁廣場同步辦跨年晚會，圖為永華市政中心的人潮。記者鄭惠仁／攝影

告別2023年，南部昨晚多場跨年晚會，嗨到最高點。高雄夢時代、義大世界都有焰火秀，視覺震撼；台南昨天在安平及新營區同步辦演唱會，也是縣市合併後溪北首辦；雲林劍湖山連3天高空花火秀帶動氣氛、嘉市立體育場辦演唱會，更復刻重現「體育場夜市」，熱鬧滾滾。

高雄跨年晚會昨晚在夢時代廣場登場，今凌晨零時施放240秒亞灣跨年焰火，逾7千發煙火搭配搖滾天團Coldplay神曲，讓歌迷稱感動；義大世界今凌晨則是999秒跨年煙火秀，逾百米大面寬「巨型飛字煙火」開場，眾人直呼「太美了」。

台南永華市政中心旁廣場跨年晚會，昨下午起聚集近千歌迷看彩排，來自桃園的陳小姐說，覺得台南天氣很好，參加晚會前先去品嘗許多在地小吃；新營南瀛綠都心公園吸引大批人潮，不少商家笑說，好久沒有這樣熱鬧了，盼明年繼續辦下去。

嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」在市立體育場登場，連續9.5小時不間斷，場外還有美食市集、特色胖卡等，成功復刻體育場夜市榮景，傍晚起就湧現人潮。

劍湖山樂園從去年12月30日起開跑，連3天施放高空花火秀，昨跨年夜倒數前6分鐘400架無人機璀璨升空，最後壓軸摩天輪跨年煙火共888秒，吸引滿場歡呼。

跨年晚會 體育 義大世界

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