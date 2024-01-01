雲嘉南高多場跨年 嗨到最高點

告別2023年，南部昨晚多場跨年晚會，嗨到最高點。高雄夢時代、義大世界都有焰火秀，視覺震撼；台南昨天在安平及新營區同步辦演唱會，也是縣市合併後溪北首辦；雲林劍湖山連3天高空花火秀帶動氣氛、嘉市立體育場辦演唱會，更復刻重現「體育場夜市」，熱鬧滾滾。

高雄跨年晚會昨晚在夢時代廣場登場，今凌晨零時施放240秒亞灣跨年焰火，逾7千發煙火搭配搖滾天團Coldplay神曲，讓歌迷稱感動；義大世界今凌晨則是999秒跨年煙火秀，逾百米大面寬「巨型飛字煙火」開場，眾人直呼「太美了」。

台南永華市政中心旁廣場跨年晚會，昨下午起聚集近千歌迷看彩排，來自桃園的陳小姐說，覺得台南天氣很好，參加晚會前先去品嘗許多在地小吃；新營南瀛綠都心公園吸引大批人潮，不少商家笑說，好久沒有這樣熱鬧了，盼明年繼續辦下去。

嘉市「全嘉藝起來跨年晚會」在市立體育場登場，連續9.5小時不間斷，場外還有美食市集、特色胖卡等，成功復刻體育場夜市榮景，傍晚起就湧現人潮。

劍湖山樂園從去年12月30日起開跑，連3天施放高空花火秀，昨跨年夜倒數前6分鐘400架無人機璀璨升空，最後壓軸摩天輪跨年煙火共888秒，吸引滿場歡呼。