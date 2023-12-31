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嘉義市新湖美夜市1月6日試營運 每周有3天營業

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
舊湖美夜市作為停車場，讓新夜市停車更有空間。記者李宗祐／攝影
舊湖美夜市作為停車場，讓新夜市停車更有空間。記者李宗祐／攝影

嘉義市湖美夜市年底獲市府核通過，業者決定於明年1月6日試營運，並維持每周三、五、六營業。另嘉義市政府今晚於體育場跨年晚會，下午3點起場外舉行一年一度的「商展」，超過百攤，還有特色胖卡，重溫當年體育場夜市盛況。

嘉義市最大的湖美夜市在今年5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，總統候選人柯文哲也來夜市，後因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭嘉義市政府開罰6萬元，不到1個月就落幕。

業者持續朝合法夜市申請，市府召集相關單位審查，終於在年底12月26日核准「嘉義市湖美商展嘉義夜市攤販集中場」設置申請案，期限為4年，許可期限屆滿前3個月，可再行申請許可。為嘉義市首座申請核准民營攤販集中場。

湖美夜市將設在舊址的斜對面，湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路街墎內，基地面積約1886坪，可設200攤位，土地使用分區屬第二種商業區；營業時間為每周3、5、6，下午4點開始。舊址將作為停車場。

湖美夜市在入口已架起「湖美商展 嘉義夜市」，「商展」2字對嘉義市民而言有著特殊情感，早期的體育館「商展」曾是嘉義市最大的夜市。

攤商代表吳承勳表示，大家等好久，終算有合法夜市的結果都很高興，目前積極進行最後的水電等相關設施，決定於明年1月6日試營運。以後每周三、五、六營業；嘉義市的夜市都選在周三、周五，有民眾反映希望周六也有夜市，攤商們討論後也認為周六場有商機，因此，決定每周3天夜市。正式開幕日擇期確定。

今天下午體場夜市登場。圖／嘉義市政府提供
今天下午體場夜市登場。圖／嘉義市政府提供
湖美夜市重起爐灶，在入口已架起「湖美商展 嘉義夜市」。記者李宗祐／攝影
湖美夜市重起爐灶，在入口已架起「湖美商展 嘉義夜市」。記者李宗祐／攝影

夜市 嘉義 體育

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