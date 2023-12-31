聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義市新湖美夜市1月6日試營運 每周有3天營業
嘉義市湖美夜市年底獲市府核通過，業者決定於明年1月6日試營運，並維持每周三、五、六營業。另嘉義市政府今晚於體育場跨年晚會，下午3點起場外舉行一年一度的「商展」，超過百攤，還有特色胖卡，重溫當年體育場夜市盛況。
嘉義市最大的湖美夜市在今年5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，總統候選人柯文哲也來夜市，後因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭嘉義市政府開罰6萬元，不到1個月就落幕。
業者持續朝合法夜市申請，市府召集相關單位審查，終於在年底12月26日核准「嘉義市湖美商展嘉義夜市攤販集中場」設置申請案，期限為4年，許可期限屆滿前3個月，可再行申請許可。為嘉義市首座申請核准民營攤販集中場。
湖美夜市將設在舊址的斜對面，湖美八路、湖美七路、健康二路及健康三路街墎內，基地面積約1886坪，可設200攤位，土地使用分區屬第二種商業區；營業時間為每周3、5、6，下午4點開始。舊址將作為停車場。
湖美夜市在入口已架起「湖美商展 嘉義夜市」，「商展」2字對嘉義市民而言有著特殊情感，早期的體育館「商展」曾是嘉義市最大的夜市。
攤商代表吳承勳表示，大家等好久，終算有合法夜市的結果都很高興，目前積極進行最後的水電等相關設施，決定於明年1月6日試營運。以後每周三、五、六營業；嘉義市的夜市都選在周三、周五，有民眾反映希望周六也有夜市，攤商們討論後也認為周六場有商機，因此，決定每周3天夜市。正式開幕日擇期確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言