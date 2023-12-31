嘉義市親水路地磚鬆動行車危險 明年保固期後再議改舖AC

嘉義市親水路於慈玄宮前舖設2段地磚路面，近來被里民詬病地磚鬆動，造成行車危險，希望改舖AC路面；原管轄機關第五河川分署表示，已移交市府管理。市府表示，保固期後再研議，目前由廠商負責維護。

嘉義市親水路因為軍輝橋改建工程原有道路改道，連帶使得附近親水路的使用率增加，當中位於慈玄宮前路段，有2小段地磚式道路，近來里民反映，地磚鬆動，地面崎嶇不平騎車行車危險，還有機車因而損壞，因此，希望能改舖AC路面。

興村里長洪豐勝表示，由於時空環境的不同，這條防汛道路，近年來車流量越來越多，磚塊道路時常損壞，車輛經過相當危險。里辦、議員和相關單位會勘也都建議改成AC道路。

第五河川分署表示，親水路屬一般道路，已移交市府管理，里民可以向市政府反映。

市府工務科表示，已移交市府管理沒錯，不過，經了解，廠商與五河分署的保固契約到明年底，目前仍由廠商進行路面維護。

據悉，原本這條是防汛道路由河川署施工，當初施作時，慈玄宮廟方希望這2個路段施作地磚，是為了提醒車輛減速，注意晨運或黃昏過馬路的長輩安全；當時道路使用率不高，施作後配合周邊景觀美化，慈玄宮搭配行嘉吊橋等地景成了嘉義市觀光景點之一，尤其在黃花風鈴木盛開時，綿延八掌溪畔的黃花美不勝收。