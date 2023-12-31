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台南市做工行善團完成第249戶 黃偉哲關懷送暖被
今天是2023年最後一天，台南市勞工局「做工行善團」志工犧牲連假，持續在鹽水、西港、楠西區為弱勢勞工修繕房屋，台南市長黃偉哲與夫人劉育菁更特地前往西港、鹽水區慰勞志工，贈送保暖被子給屋主。
其中，63歲西港區南海里陳先生及領有身心障礙手冊的兒子面臨經濟壓力，居住在老舊瓦房中，尤其怕寒冷和下雨。鋁製品工會12月24日前往鋁門窗安裝，同時正懿企業也進行無障礙拉門丈量，29日完成施工。電氣工會同日進行電視電線及天線安裝。最終的油漆工程今由油漆工會進行，同時鋁製品工會完成大門施工，終於大功告成。
黃偉哲除贈送石墨烯被子給案主做為入厝禮，也在房子懸掛上「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，象徵「做工行善團」圓滿完成第249戶修繕案。西港區長李鴻裕、里長黃光暉也準備午餐及飲品，表達對辛勞志工感謝。
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