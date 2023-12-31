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天冷猝死多 歐研究：特定時間運動 降35%心血管風險

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「歐洲預防心臟病學期刊」針對8.6萬人、在6至8年的追蹤期，觀察運動時間與心血管疾病之間的關聯，研究發現，特定時間運動，可降低心血管疾病風險。圖／World Gym提供
「歐洲預防心臟病學期刊」針對8.6萬人、在6至8年的追蹤期，觀察運動時間與心血管疾病之間的關聯，研究發現，特定時間運動，可降低心血管疾病風險。圖／World Gym提供

最近低溫驟降、天冷猝死的案例增多，今天是跨年夜要注意保暖，「歐洲預防心臟病學期刊」針對8.6萬人、在6至8年的追蹤期，觀察運動時間與心血管疾病間的關聯，研究發現，特定時間運動，可降低心血管疾病風險

研究以中午時段運動為參考組，其餘組別為清晨(8點前)、上午(8到10點)、傍晚(約晚上7點)，在3個組別中，以在早上8到10點間運動，降低17%中風的風險、效果最為理想。再依性別進行分析，發現對女性的效果更為顯著，早上8到10點間運動的女性，可降高達35%中風風險。

World Gym分享5個日常好習慣，保護心臟健康。

心臟保健5要訣

1. 規律運動

天氣寒冷，仍應保持運動習慣，並依天氣情況調整運動方式，如快走或有氧舞蹈等輕度有氧運動，有助促進血液循環，減少心臟負擔。

2. 遠離煙霧和空氣汙染

冬季是台灣空氣品質最嚴峻的季節，空氣常伴隨境外汙染物、交通排放、燃燒物等空氣汙染物，這些都對心臟不利，避免在汙染嚴重的地區長時間停留，同時保持室內空氣清新。

3. 適量攝取堅果

堅果含有不飽和脂肪酸，能調節膽固醇水平，還有豐富的抗氧化物質，抵禦自由基的侵害，減緩血管老化過程，保護心血管健康。

4. 戒煙限酒

吸煙和飲酒過量都會造成動脈硬化，戒煙限酒有助改善血壓、膽固醇水平，提升心臟功能，降低心血管疾病風險。

5. 保持良好睡眠

充足的睡眠有助於調節血壓、維持正常的血糖水平，降低心臟疾病和中風的風險，同時穩定心臟節律。

運動 風險 中風

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