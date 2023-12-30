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阿里山茶搶手 種植環境適合與製作技術優良

中央社／ 嘉義縣30日電

阿里山農會今天舉行冬茶比賽頒獎與展售會，獲獎的茶更是熱銷；農業部茶改場說，先天環境優良，好的田間管理與高超的製茶技術，造就阿里山高山茶迷人特殊風味。

阿里山鄉農會今天在阿里山國家風景區管理處前廣場，舉辦2023大阿里山地區冬季高海拔優良茶比賽頒獎與展售會，一早就吸引很多人來買茶，許多攤位到中午就已把帶來的茶賣光了。

農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐告訴中央社記者，嘉義從民國64年、65年才開始種茶，雖然較晚起步，但環境先天優良，造就阿里山高山茶特殊風味。

邱垂豐說，今年3月阿里山發生旱災，春茶產量減少，品質也變差一些，但農民6月時將茶樹調整後，冬茶就恢復以往水準；茶園栽培管理很重要，茶菁品質不好，有好的功夫也做不出好茶。

邱垂豐指出，今年比賽獲獎的阿里山青心烏龍茶帶有少女青春活力的香氣滋味；另外，今年金萱茶除了喉韻好，還帶有淡淡的奶香。

阿里山鄉農會總幹事劉家顯指出，阿里山茶受到消費者肯定與歡迎，原因是茶農的田間管理與製茶技術都在提升，今年9月時全國部分發酵茶比賽，其中球型組設6個獎，前5名的獎都是來自嘉義選手獲得。

住雲林北港的蔡先生說，雖然行動不便，聽聞今天有阿里山冬茶展售，一早就請朋友開車載他來此品茶，花了數萬元買了5斤比賽獲獎的阿里山茶，才心滿意足回家。

2023阿里山冬季高海拔優良茶競賽成績19日揭曉，今天在阿里山國家風景區管理處前廣場頒獎，青心烏龍組特等獎由春韻茗茶林亞頻奪下，金萱茶特等獎由烏弄原生茶飲有限公司連瑋民獲獎，嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳等人進行頒獎。

阿里山 嘉義 農會

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