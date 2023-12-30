女方寫信邀請 黃偉哲出席台日友好的「台南辦桌婚禮」

一場促進台日友好的辦桌傳統婚禮今天中午在關廟山西宮前舉行，由台南在地知名總鋪師盧正治親自操刀，準備多項豐富的美味佳餚來款待婚宴賓客，市長黃偉哲受邀特別參加出席婚禮，祝福新人百年好合、白頭偕老，也期盼透過這場婚宴促進台日之間的友誼交流，並讓更多日本人認識台灣、喜愛台南。

新郎濱田英司為日籍，新娘楊秋芬則為旅居日本超過30年的台灣人，日前新娘特別寫信給市長黃偉哲，邀請他參加婚禮。楊秋芬表示，由於新郎濱田非常熱愛台灣，因此選擇在台南舉辦傳統婚禮，期盼能藉這場「辦桌」婚禮，讓更多的日本人認識台南，讓台南在日本更受矚目。

黃偉哲表示，相當榮幸受邀參加婚宴，見證屬於新人的重要時刻，也趁著這個難得的好機會，向日本好朋友介紹推廣台南辦桌文化的特色，讓日本友人能夠更熟悉台南，此外，明年即將迎來台南400，他也誠摯邀請大家一起來台南走走逛逛，享受專屬於台南的人文薈萃。

環保局工會理事長林金田表示，由於新郎濱田先生非常熱愛台灣、台南，並深深著迷於台南的飲食及辦桌文化，其中更是多次來台南旅遊觀光，而新娘楊秋芬的奶奶是鹽水人，可以說是與台南有著相當深厚的淵源與情感，也因為這些因素讓兩位決定選擇在台南籌備、舉辦傳統婚宴，期盼能夠在最喜歡的地方台南，透過最特別的辦桌婚宴方式，來留下最深刻的美好印象。