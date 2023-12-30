快訊

柯文哲提1事質問賴何時退政壇 賴清德酸：3人中你最沒資格談誠信

賴清德暗指中華民國帶來災難 侯友宜競辦轟嚴重失言：不屑選總統？

辯論會／是否贊成「小英路線」？侯友宜酸：若走得通 全世界不會關心台海安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女方寫信邀請 黃偉哲出席台日友好的「台南辦桌婚禮」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）應邀出席一場特別的台日婚禮，並推廣「台南辦桌」文化。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）應邀出席一場特別的台日婚禮，並推廣「台南辦桌」文化。圖／台南市政府提供

一場促進台日友好的辦桌傳統婚禮今天中午在關廟山西宮前舉行，由台南在地知名總鋪師盧正治親自操刀，準備多項豐富的美味佳餚來款待婚宴賓客，市長黃偉哲受邀特別參加出席婚禮，祝福新人百年好合、白頭偕老，也期盼透過這場婚宴促進台日之間的友誼交流，並讓更多日本人認識台灣、喜愛台南。

新郎濱田英司為日籍，新娘楊秋芬則為旅居日本超過30年的台灣人，日前新娘特別寫信給市長黃偉哲，邀請他參加婚禮。楊秋芬表示，由於新郎濱田非常熱愛台灣，因此選擇在台南舉辦傳統婚禮，期盼能藉這場「辦桌」婚禮，讓更多的日本人認識台南，讓台南在日本更受矚目。

黃偉哲表示，相當榮幸受邀參加婚宴，見證屬於新人的重要時刻，也趁著這個難得的好機會，向日本好朋友介紹推廣台南辦桌文化的特色，讓日本友人能夠更熟悉台南，此外，明年即將迎來台南400，他也誠摯邀請大家一起來台南走走逛逛，享受專屬於台南的人文薈萃。

環保局工會理事長林金田表示，由於新郎濱田先生非常熱愛台灣、台南，並深深著迷於台南的飲食及辦桌文化，其中更是多次來台南旅遊觀光，而新娘楊秋芬的奶奶是鹽水人，可以說是與台南有著相當深厚的淵源與情感，也因為這些因素讓兩位決定選擇在台南籌備、舉辦傳統婚宴，期盼能夠在最喜歡的地方台南，透過最特別的辦桌婚宴方式，來留下最深刻的美好印象。

新娘楊秋芬表示，非常感謝黃市長蒞臨出席，親自獻上祝福之舉令人感到相當暖心，也期盼能夠藉由這場台日聯姻辦桌傳統婚禮，讓更多的日本人都認識台南，並深深愛上台南的美。

台南市長黃偉哲（左）應邀出席台日聯姻推廣「台南辦桌」文化。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左）應邀出席台日聯姻推廣「台南辦桌」文化。圖／台南市政府提供

台南 日本 婚禮

延伸閱讀

日本時尚流行教主卡莉怪妞獨家台南跨年 已有帳棚卡位

黃偉哲推韓團風「政績小卡」 網友瘋傳一晚破1.3萬按讚

南市登革熱防治最後一哩路 避免「回燒」要注意這件事

防杜冒領統一發票獎金 元旦起領奬新制「多1動作」

相關新聞

女方寫信邀請 黃偉哲出席台日友好的「台南辦桌婚禮」

一場促進台日友好的辦桌傳統婚禮今天中午在關廟山西宮前舉行，由台南在地知名總鋪師盧正治親自操刀，準備多項豐富的美味佳餚來款...

日本時尚流行教主卡莉怪妞獨家台南跨年 已有帳棚卡位

台南好young耶誕跨年系列活動明天晚上將迎來最高潮「跨年倒數演唱會」，日本時尚流行教主卡莉怪妞昨天抵達台南，立即享用台...

未經道路申請 雲林宮廟陣頭抵台南眾神之都遶境挨罰

元旦連續假期首日，台南市警二分局一早8時起就轄區各重要道路及景點加強巡守，員警發現在中正路有一陣頭約計200人廟會遶境，...

聆賞管樂、瘋跨年、升旗健走 元旦連假來嘉義市旅遊從早玩到晚

迎接2024元旦3天連假來嘉義市旅遊，聆賞管樂、瘋跨年，升旗健走從早玩到晚，市府說，連假有國際管樂節音樂會；明天跨年晚會...

海岸防護大挑戰 台積電北門雙春種樹 苗木陣亡率高

台灣南部海岸線退縮嚴重，北門雙春沙洲7月底時被颱風、暴潮沖出大破口，相關單位前後花費近1個月時間，才總算把破口堵住，後續...

黃偉哲推韓團風「政績小卡」 網友瘋傳一晚破1.3萬按讚

台南市今年聖誕與跨年演唱會，成功邀請到知名韓團成員輝人、韓國女星金世正等來台演出，引起年輕世代熱烈議論；台南市長黃偉哲響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。