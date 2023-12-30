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未經道路申請 雲林宮廟陣頭抵台南眾神之都遶境挨罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
警方指出，依道路交通管理處罰條例82條未經許可，在道路進行賽會或擺設筵席…，可處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰。圖／讀者提供
警方指出，依道路交通管理處罰條例82條未經許可，在道路進行賽會或擺設筵席…，可處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰。圖／讀者提供

元旦連續假期首日，台南市警二分局一早8時起就轄區各重要道路及景點加強巡守，員警發現在中正路有一陣頭約計200人廟會遶境，但該團來自雲林的宮廟未經道路申請許可，逕赴沙淘宮、永華宮等廟宇進香，當場依違反道路交通管理處罰條例舉發外，也調度警方交通疏導。

警方指出，依道路交通管理處罰條例82條第1條第9款未經許可在道路進行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，可責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰。依法舉發外，要求遵守交通規則及不可任意道路燃放煙火鞭炮。

警方調查，雲林有宮廟一早8時即搭乘大貨車、遊覽車等，在台南市區中正路下車，一群200多人浩浩蕩蕩廟會遶境，並準備前往沙淘宮、永華宮參香，但也因影響道路有中正、西門、民生、府前路等路段，預計中午離境。

然而，參香信眾一下車即為二分局中正派出所員警發現，經上前了解，才發現該宮廟未經道路申請許可，當場對楊姓負責人依道交條例舉發外，也通報分局調度警力因應。

警方沿途要求遶境隊伍遵守交通規則、依號誌通行、緊靠路旁行走外，嚴禁在道路任意燃放鞭炮。期間也發現有名騎士騎機車未戴安全帽者，同樣依法舉發。

市警二分局員警發現該宮廟未經道路申請許可，當場對楊姓負責人依道交條例舉發外，調度警方交通疏導。圖／讀者提供
市警二分局員警發現該宮廟未經道路申請許可，當場對楊姓負責人依道交條例舉發外，調度警方交通疏導。圖／讀者提供
雲林有宮廟一早8時即搭乘大貨車、遊覽車等，在台南市區中正路下車，一群200多人浩浩蕩蕩廟會遶境。圖／讀者提供
雲林有宮廟一早8時即搭乘大貨車、遊覽車等，在台南市區中正路下車，一群200多人浩浩蕩蕩廟會遶境。圖／讀者提供

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