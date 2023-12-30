聆賞管樂、瘋跨年、升旗健走 元旦連假來嘉義市旅遊從早玩到晚
迎接2024元旦3天連假來嘉義市旅遊，聆賞管樂、瘋跨年，升旗健走從早玩到晚，市府說，連假有國際管樂節音樂會；明天跨年晚會叮噹等21強卡司從下午3點起接續獻唱，一起倒數；元旦市府前廣場升旗暨競走活動，迎接嶄新的2024年。市長黃敏惠邀請全國民眾攜家帶眷，還有毛小孩一起來「嘉」湊熱鬧，體驗小城美麗風光、豐富文化和美味小吃。
跨年晚會以「全齡共享、幸福城市」為主軸，規畫橫跨老中青全齡喜愛的21組超強卡司，9.5小時在市立體育場輪番登場，由情歌天后丁噹與黃敏惠陪大家倒數迎接2024，壓軸演出安排原子少年VERA演出，現場有美食市集、超人氣特色胖卡等復刻體育場夜市榮景，讓大家邊品味美食邊欣賞表演。
管樂之都嘉市國際管樂節」最後一周室內、戶外音樂會，讓大家一飽耳福，演出資訊可上嘉市府文化局或2023嘉市國際管樂節官網查詢。元旦上午7點在市府前廣場、8點經國新城、8點半精忠新城舉辦升旗典禮，升旗後有健走活動，由市府出發行經射日塔折返回市府，完成健走民眾可獲限量運動水壺。
嘉市友善動物城市，推動「寵物友善空間」認證標章，滿足毛親子家庭遊旅需求，除市區各大景點，也可到愛木村、月桃故事館觀光工廠，或帶毛小孩到八掌溪畔綠映水漾寵物公園奔跑；想為寵物祈福到城隍廟點盞「寵物平安燈」；毛孩旅宿有嘉楠風華、繪日之丘等10家寵物旅宿，毛親子來嘉「食、宿、遊、購、行」通通都能被滿足。
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