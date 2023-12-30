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海岸防護大挑戰 台積電北門雙春種樹 苗木陣亡率高

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台積電在北門雙春啟用植樹造林計畫，但外側沙地上的苗木生長狀況不佳，大部分都已枯死。記者莊曜聰／攝影
台積電在北門雙春啟用植樹造林計畫，但外側沙地上的苗木生長狀況不佳，大部分都已枯死。記者莊曜聰／攝影

台灣南部海岸線退縮嚴重，北門雙春沙洲7月底時被颱風、暴潮沖出大破口，相關單位前後花費近1個月時間，才總算把破口堵住，後續還得持續加固及養灘保護，希望避免類似事件再發生，而「護國神山」台積電也在北門雙春啟動植樹薪傳計畫，預計要種下逾1.2萬棵樹，讓海岸線有更多屏障，但9月進場後先是遇到小犬颱風，現在又有缺水問題，不少苗木都已枯死，進度受阻。

台積電選定的造林地面積約有3公頃，位置在北門雙春遊憩區北側到八掌溪出海口間的沙灘地，在原有防風林的架構下，將植樹範圍往外延伸，一開始先是整地，8月時因接連有颱風侵襲，到9月才開始進場施作，並在範圍內種下苗木，但近來有民眾發現，生長狀況不如預期，外側沙地的苗木大部分都已枯死。

當地李姓民眾表示，外側沙地種植處正好是迎風面，冬天被強風整日吹襲，加上種植得有點密集，就算灑水灌溉也幫助不大，很怕最後都是「白做工」，台南社大環境小組研究員晁瑞光說，該處表面砂層、底下黏土層，若夏季風暴潮到、海浪浪花鹽分掃到，存活率恐怕不大。

負責維護的景觀設計公司人員表示，周邊無淡水可用，目前每天以水車到官田水資源回收中心載水灌溉，一日四趟，後續灌溉管路完成後，狀況應該能夠改善。

林業署嘉義分署表示，這次合作是由嘉義分署提供國有林地，台積電提送造林計畫書，經審核通過後，提供苗木給台積電執行造林工作，從今年起算，包括整地、新植造林、撫育共計3年時間，主要栽植樹種包含台灣海桐、大葉欖仁、苦楝、林投及木麻黃等，每公頃約4400株。

林業署嘉義分署表示，植樹以就現地原木麻黃林以台灣海岸林原生樹種補植，目前已提供約5000株苗木，會定期到現場勘查現況，與台積電討論後續作法。

台積電在北門雙春啟用植樹造林計畫，但外側沙地上的苗木生長狀況不佳，大部分都已枯死。記者莊曜聰／攝影
台積電在北門雙春啟用植樹造林計畫，但外側沙地上的苗木生長狀況不佳，大部分都已枯死。記者莊曜聰／攝影
台積電在北門雙春啟用植樹造林計畫，希望給海岸線帶來新的屏障。記者莊曜聰／攝影
台積電在北門雙春啟用植樹造林計畫，希望給海岸線帶來新的屏障。記者莊曜聰／攝影
負責維護的景觀公司人員每天都得來回四趟灑水，灌溉苗木並降低鹹度。記者莊曜聰／攝影
負責維護的景觀公司人員每天都得來回四趟灑水，灌溉苗木並降低鹹度。記者莊曜聰／攝影
台積電在北門雙春啟用植樹造林計畫，內側防風林補植的生長狀況就好一點。記者莊曜聰／攝影
台積電在北門雙春啟用植樹造林計畫，內側防風林補植的生長狀況就好一點。記者莊曜聰／攝影

台積電 北門

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