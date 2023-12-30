黃偉哲推韓團風「政績小卡」 網友瘋傳一晚破1.3萬按讚

台南市今年聖誕與跨年演唱會，成功邀請到知名韓團成員輝人、韓國女星金世正等來台演出，引起年輕世代熱烈議論；台南市長黃偉哲響應年輕族群的追星文化，推出韓團風政績小卡抽選活動，在IG平台公布後，網友反應熱烈，一個晚上便獲得超過1萬3000讚、逾5200則留言。

黃偉哲表示，「慶祝IG五萬粉絲達成，小卡抽選正式襲來！上周發布小卡後，收到好多人的詢問，很感謝大家願意拿取我的小卡。」

黃偉哲說，「剛好我的IG粉絲也突破五萬，只要按讚＋留言並轉發這條貼文至限時動態，就有機會抽中限量小卡喔！（不挑款，每組1張），活動截至明年的1月7日。每張小卡都會用專屬的頭卡背卡包裝，雖然不會塞小禮物，但我會親自打包每張小卡。」

黃偉哲還內行地比照追星文化，指出「X（推特）和IG還有不同限定的抽選特典！歡迎大家來抽。也預祝大家新的一年，事事順心！」

網友超捧場紛紛留言「想要偉哲小卡」，還有網友說「求一張說不定會考能得到保佑」，也有充滿創意表示「黃偉哲，9月26日生，台灣頂流，2023年12月22日帶著他的兩張小卡出道，而在之前就活躍於娛樂圈，靠著在將軍吼翻唱陳奕迅的『十年』一炮而紅，笑容可掬是一大魅力，粉絲名為偉特糖，應援口號『台！南！偉哲歐巴！撒浪嘿！』應援棒不限，一枝於台南拿一根竹筷在空氣中揮舞得到的棉花糖即可。」

還有網友說「小卡只是公司用來促進消費的一種營銷手段它真的是買專輯和周邊的初衷嗎？資本主義的風就快要刮散粉絲的初心了，就像最近一篇追星隨筆寫的一樣，對普通家庭的追星人來說，與其在經濟不寬裕的情況下還節省自己日常的開銷去買一張小卡，不如用這筆錢和朋友出門喝一杯奶茶 看一部電影買一件自己喜歡的衣服，先過好自己的人生，但是我今天非常想要抽到市長的小卡，望周知。」