梅嶺賞花玄空法寺辦博覽會人車湧入 警提醒依交管通行

台南市楠西區宗教勝地玄空法寺今天起一連三天舉辦「萬教迎春博覽會」。警方表示，因玄空法寺邀請300間宮廟等各宗教團體參與，將帶來成千上萬人潮與車輛，加上持續低溫影響，楠西區梅嶺風景區梅花將陸續盛開，吸引大量遊客湧入，警方公告替代路線、將在重要路段交通疏導管制，呼籲遊客民眾依照告示與員警指揮。

警方表示，元旦連假期間為順利疏導大量車潮，南188線(梅嶺風景區聯外道路)自台3線水庫路路口往梅嶺方向，禁止甲類大客車及各類大貨車進入；若二層坪環線產業道路全線車流過大，停車位不足時，將啟動小客車逆時針單行道管制措施。

警方建議梅嶺行車路線：國1、3接台84線走到底左轉-接台3線至楠西外環道-接南188線往山上直上；或台20線至玉井分局前路口右轉直走到底左轉-接台3線，上至梅嶺文川餐廳前大停車場即可停車，或左轉往大眾餐廳停車場停車，也可再直行至伍龍殿旁停車場停車最後停車處，今年因沒有接駁車，賞梅花需步行往步道上山。

在地玉井分局表示，已先行協調西拉雅國家風景區管理處，協助設置二層坪環線產業道路單向行車管制及梅嶺風景區停車場指示牌，提供遊客行車及停車指引。