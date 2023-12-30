聽新聞
test
0:00 / 0:00
梅嶺賞花玄空法寺辦博覽會人車湧入 警提醒依交管通行
台南市楠西區宗教勝地玄空法寺今天起一連三天舉辦「萬教迎春博覽會」。警方表示，因玄空法寺邀請300間宮廟等各宗教團體參與，將帶來成千上萬人潮與車輛，加上持續低溫影響，楠西區梅嶺風景區梅花將陸續盛開，吸引大量遊客湧入，警方公告替代路線、將在重要路段交通疏導管制，呼籲遊客民眾依照告示與員警指揮。
警方表示，元旦連假期間為順利疏導大量車潮，南188線(梅嶺風景區聯外道路)自台3線水庫路路口往梅嶺方向，禁止甲類大客車及各類大貨車進入；若二層坪環線產業道路全線車流過大，停車位不足時，將啟動小客車逆時針單行道管制措施。
警方建議梅嶺行車路線：國1、3接台84線走到底左轉-接台3線至楠西外環道-接南188線往山上直上；或台20線至玉井分局前路口右轉直走到底左轉-接台3線，上至梅嶺文川餐廳前大停車場即可停車，或左轉往大眾餐廳停車場停車，也可再直行至伍龍殿旁停車場停車最後停車處，今年因沒有接駁車，賞梅花需步行往步道上山。
在地玉井分局表示，已先行協調西拉雅國家風景區管理處，協助設置二層坪環線產業道路單向行車管制及梅嶺風景區停車場指示牌，提供遊客行車及停車指引。
分局長曹儒林表示，轄內有楠西區梅嶺風景區、玄空法寺、萬佛寺、玉井區虎頭山、白色教堂及南化區烏山風景區、紫竹寺等知名景點，分局內、外勤員警於例假日及連續假期將積極投入交通疏導。因轄內目前尚有包括台3線「曾文南化聯通管」及台20線「南化複線-南化至左鎮送水管」等多處重大工程施工路段，路幅嚴重縮減，請駕駛人遵循交通安全規則，放慢速度小心駕駛，分局會不定時連線警察廣播電台，並利用公路局CMS電子看板回報最新路況，請配合員警疏導管制作為，共同維護行車環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言