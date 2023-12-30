想在日式建築裡喝咖啡、閱讀？二崙分駐所眷舍修復中 後年亮相

雲林縣歷史建築二崙分駐所眷舍興建於日治時期1930年代，前身是所長宿舍，其中獨棟宿舍至今仍存在基地內，並保有完整日式木構建築的空間配置及型制，為修復活化，縣府文化觀光處斥資2117萬元進行大改造，將創立二崙文學咖啡館，預計2025年2月完工。

文觀處長陳璧君說，該建物位在原二崙派出所廳舍後方，歷經行政區域多次調整及改制，1951年5月西螺警分局成立後改隸其轄下，當時二崙鄉未設置警察分局，依規定得設編制規模較派出所大的分駐所，因此1956年11月12日正式改制為二崙分駐所，該建築一同改名為二崙分駐所眷舍。

二崙分駐所眷舍是基地內僅存的獨棟宿舍，內部有座敷、居間等2間榻榻米房，其空間則配有踏込、玄關、應接室、茶之間、居間、炊事場、浴室、便所、緣側、廊下等，2015年公告登錄為雲林縣歷史建築。

陳璧君說，因其位置在二崙市區核心軸帶，周邊還有二崙故事屋、圖書館、鄉公所、農會、派出所及二崙國小等，地方期盼能活化改造，縣府前年委託建築師進行規畫設計，原預算編列1750萬元，因近年建築成本提高，最終追加至2117萬元，日前已開工進行修復，工期450個日曆天，預定後年初完工。

該工程基地面積約239坪，除完整保存既有日式宿舍格局，另將新建友善廁所、無障礙空間、環境綠美化及施作電氣、給排水與消防等設備，未來作為在地青年返鄉進駐創業空間、二崙故事屋二館及文學咖啡館，提供至鄰近機關行號洽公民眾休憩場所。

二崙鄉是雲林縣詔安客語及相關文化保存相對完整區域，也是頂尖文學家宋澤萊、鍾文音、季季等人的故鄉，鄉長鍾東榮說，該館啟用後將引進文學、教育、藝術及咖啡等元素，串連圖書館活絡地方藝文。