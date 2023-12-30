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民雄中央橋改建完工通車 感念已故醫師捐千萬橋名並列

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣民雄鄉中央橋是串聯新港及民雄鄉的重要橋梁，因梁底過低，遇大雨常淹水，去年10月縣府與嘉市嘉邑行善團合作，斥資2120萬改建，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮下，喜迎謝土通車，為感謝已故醫師梁煜傑的善心捐款，橋名並列改為「梁醫橋（中央橋）」。

原中央橋位於嘉79線鄉道，為民雄鄉中和村與中央村交界，跨越鴨母坔排水，是新港鄉中洋、三間村，民雄鄉西昌、平和、中央村來往民雄交流道主要聯絡橋梁，也有交通捷徑之稱，車流量相當大。

嘉縣府表示，中央橋總經費2170萬元，主體橋梁由嘉邑行善團出資1400萬元（已故醫師梁煜傑出資1227萬元善款），縣府負擔引道及橋梁設計監造費720萬元，中華電信全額負擔50萬元臨時遷移費，響應嘉邑行善團造橋行善的意念。

縣長翁章梁表示，原中央橋長度13.7米、寬度8米，因鴨母坔排水改建通水斷面加寬，導致跨距不足，及原有橋梁底過低，為改善民眾通行安全改建，完工後橋總長度23米、寬度10米、橋面抬高42公分，採不落墩於河道中。

嘉邑行善團理事長徐文志表示，中央橋是行善團第626座橋，1400萬元捐款中有1227萬是已故醫師梁煜傑捐贈，為感謝梁醫師善行，橋名與地方人士討論後，並列為梁醫橋（中央橋），達到感恩捐贈者及尊重地方過往地名，這座橋也是行善團在民雄鄉新建完成的第29座橋梁。

斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮迎謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮迎謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮迎謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮迎謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮迎謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮迎謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮迎謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影
斥資2120萬改建的嘉縣民雄鄉中央橋，今天在縣長翁章梁與地方百名鄉親繞橋巡禮迎謝土通車，橋名並列改為梁醫橋（中央橋）。記者呂慧瑜／攝影

醫師 捐款 翁章梁 嘉義

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