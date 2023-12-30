扛沙包搶月薪近40Ｋ 嘉義清潔隊臨時員甄試激烈
歲末年終，嘉義市政府環保局上午在嘉工室內籃球場，舉辦清潔隊臨時人員甄試，到考的186名男女考生搶30個名額，僧多粥少，競爭激烈扛沙包跑50公尺，比跑得快，跑最快跑出10.276秒，有名大學生跑11秒開心說，「我從小喜歡垃圾車玩具，要當清潔隊員。」
「扛沙包跑步真的很辛苦！」環保局長李佳禾在甄試比賽，與清潔隊員下場比賽，李佳禾扛起15公斤沙包，跑50公尺共14.5秒，他說，甄試過程有裁判及電子儀器，公開公正公平，30名錄取人員明年元月5日上班。
清潔隊臨時人員報名截止，共205人報名，186人到考，身心障礙者13人。報名年齡層從18歲到65歲不等，許多報名者學歷大學畢業、大學生。甄試上午8點在嘉義高工舉行扛沙包體能測試，甄試共2個多小時。
考生需完成25公尺折返，總長度50公尺，男生扛15公斤，女生及身心障礙者扛10公斤沙包，比賽過程緊張，有人途中跌倒，親友團應援加油，田徑協會專業賽事裁判擔任，終點線測速判讀、錄影設備與運動賽事相同，可測至千分之一秒。每梯測試成績由總裁判核章後即時公告張貼、全程錄影。
環保局說，招考30名新血加入清潔隊後，資源回收車清運量較大路線，將由現行每周2日增加為4日，並編組專責人員，負責動物屍體清運及文化路夜市清掃工作，期望這批生力軍為市民提供優質服務，臨時人員試用期3個月，每月基本薪2萬8510元，享勞健保，每月8千元清潔獎金，另有1.5個月年終獎金，每人每月平均5千元至8千元加班費。
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