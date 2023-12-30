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嘉義市新年元旦升旗來了 這三地都有國旗飄

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
後天迎接新年2024年元旦，嘉義市府援往例，上午7點，市長黃敏惠與來賓市民，參加升旗典禮，圖為今年元旦升旗典禮。圖／嘉市府提供
後天迎接新年2024年元旦，嘉義市府援往例，上午7點，市長黃敏惠與來賓市民，參加升旗典禮，圖為今年元旦升旗典禮。圖／嘉市府提供

後天迎接新年2024年元旦，嘉義市府援往例，上午7點，市長黃敏惠與來賓市民，參加升旗典禮，典禮結束舉辦健行活動；市區最大眷村經國新城、精忠新城也將舉辦升旗典禮，邀請市民朋友一同升旗迎接慶祝新年。

市府說，後天上午7點，2024年元旦升旗典禮暨健行活動，在市府前廣場舉行，由嘉義市幼獅複式童軍團擔任護旗、升旗手，並由嘉義室內合唱團及宏仁中學同學領唱國歌，用滿滿熱情迎接2024年的到來。

後天上午8點，嘉義市退伍軍人協會在經國新城升旗台廣場，舉辦元旦升旗典禮，經國新城升旗典禮，成為嘉市每年元旦代表性活動，邀請市民朋友一同升旗慶新年。

另，後天上午8點30分，東區眷村精忠新城也舉辦元旦升旗典禮，元旦升旗典禮是新年重要儀式活動，更是新年精神象徵，藉活潑隆重的升旗，齊聚精忠新城，以青春、朝氣蓬勃氣息，歡喜迎接嶄新的一年。

元旦上午9點10分，佛光山圓福寺舉辦佛光寶寶慶祝元旦活動，內容有「佛光寶寶祝福禮」暨「佛光兒童回娘家」，給孩子祝福祈願，希望孩子在佛光加持下平安健康、快樂長大。

元旦升旗 嘉義 黃敏惠

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