嘉市台灣好行路線成效全國第一 公共自行車優惠延長半年

嘉義市區電動公車「光林我嘉線」，是全台第一條城市觀光路線，交通部觀光署辦理「台灣好行」路線考核評鑑，「光林我嘉」從全台71條路線脫穎而出，榮獲一般類型路線推動單位第1名全台居冠；市府說，使用電子票證免費搭乘市區公車，享公共自行車前30分鐘騎乘優惠政策，延續到明年6月30日，歡迎遊客來嘉體驗。

嘉市區公車「光林我嘉線」具備夜間觀光及林業文化路線，每天共50班次，途經北香湖公園、森林之歌 (秀泰影城)、文化路口 (文化路夜市)、及檜意森活村 (北門車站)、獄政博物館、嘉義公園及蘭潭等知名景點，今年度再拓點延駛至有「小天母」之稱「東洋新村」，獲國內外遊客喜愛。

市府交通處長許啟明說，「光林我嘉」是觀光署2018年輔導的台灣好行觀光公車路線，近年搭乘人次倍數成長，今年搭乘人次12萬8391人，較營運初期大幅成長近8.5倍。

市府2年前換置低底盤電動公車，每年較柴油車減少490公噸碳排放量，全低底盤需求滿足各族群與全齡需求，並與在地設計師合作結合嘉市「木都」意象，以大白熊與森林朋友為主題妝點車廂，英倫風外型獲得全台「最美公車」的稱譽。

光林我嘉路線請英文老師駐點服務，培訓提升駕駛英語能力，印製中英日韓印越泰等7國語言摺頁，便利國際遊客；5年持續推出電子票證及行動支付免費乘車服務，鼓勵電子支付，與數位接軌，貼心而細緻的服務廣受乘客好評。

觀光署每年針對全台路線考核評鑑，指標包含「友善設備與設施」、「遊客無縫服務」、「國際化旅遊環境建構」、「數位化服務與行銷推廣」、「管理創新與政策配合度」。