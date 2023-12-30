嘉義TPASS火車搭6站 挨批太少

嘉義縣市府聯合推出「嘉義TPASS」公共運輸通勤月票，明年元月2日上路，市議員接獲通勤族陳情，比較大新竹、台南、高雄火車站點數量，批嘉義方案車站最少，嘉義通勤民眾拒做二等公民。市府交通處說，火車只是其中之一，且各區交通特性不同。

議員王浩說，TPASS行政院通勤月票是對生活圈，或單一縣市公共運輸通勤月票，嘉義方案399元開放預購1周多，接獲上班族反映，同樣399元月票搭台鐵，台南可搭乘後壁到中洲（含沙崙線）近20站，高雄可搭乘大湖到九曲堂近20站，嘉義方案只有6站（大林到南靖）。

同屬新竹生活圈竹竹288元套票，從北湖搭到香山，再加上六家線、內灣線支線，也是超過20站可供搭乘，費用甚至比嘉義方案更便宜，讓人不禁想問，中央是不是把嘉義人當二等公民？

王浩表示，嘉義通勤範圍若以火車站為中心，向北到雲林斗六車站僅約20幾分；向南搭到台南新營車站、善化車站30分，都屬通勤範圍，不奢望和上述縣市一樣有20站可搭，但至少通勤半小時距離能涵蓋，公路局卻回覆：未來將評估擴大月票可行性。

王浩要求行政院重視嘉義人需求，全台月票「平平攏是399」，嘉義方案竟然車站最少，連別縣市一半都沒有！

市府交通處說，嘉義TPASS是整合五大公共運輸運具的跨城際公共運輸通勤月票，火車6站是其中之一，另有109條公路、市區公車路線，還有跨台南16條、雲林14條路線客運、公共單車YouBike，大新竹有內灣線火車站多，台南、高雄也是火車站多，嘉義涵蓋全部火車站，且各區交通特性不同。