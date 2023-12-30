地方反彈大 九崴電廠宣布遷址

九崴電力公司規畫在台南安定區及安南區交界處設置天然氣發電廠開發案，遭居民抗爭及市議會決議反對，九崴昨天宣布，經與各方請益評估後決定「遷移場址」，未來以工業區為規畫方向；市府表示與居民同陣線，樂見設廠爭議落幕，市府尊重廠商決定。民代說，各方努力有好的結果，希望業者不論未來遷到哪裡，都應充分與地方民眾溝通，自救會說沒有撤案，就不代表結束。

配合政府推動能源轉型，2025年能源配比目標，燃氣發電須達50%，九崴南科燃氣電廠2022年10月與台電簽約，裝置容量61萬瓩，原預計2026年6月商轉。但因在人口稠密安南區與安定區交界設廠，居民抗爭選址不當，跨黨派議員反對，立委郭國文也喊話「沒有地方共識，就沒有發電廠」，台南市府發公文呼籲重新選址。

擋不住反對壓力，九崴南科天然氣昨天宣布遷址，但仍強調本案採高標準環評規畫，有利國家電力供給，遷址是為了展現善意且讓本案可順利推動，未來新址將以工業區為規畫方向，達成政府能源轉型政策目標，期盼在居民與地方祝福下，加速推動另闢新址，共謀雙贏。

九崴說明，天然氣發電是汙染程度較低能源選項，是取代燃煤發電廠最佳替代能源，加上近來引進燃氣渦輪發電機組新技術，除可燃燒天然氣，也能混合氫氣作為發電燃料，減少二氧化碳排放。原期許打造台灣最潔淨綠化的森林電廠，釋出15公頃土地改建生態公園，無奈部分住戶仍心存疑慮，令設廠遭遇極大阻礙。

副議長林志展曾以擋不下就辭職表明反對決心，他表示，任何開發案都應告知民眾，將訊息充分揭露，這次在民眾自覺、各方奔走下總算讓業者知難而退；安定區中榮里民聽到電廠遷移消息難掩興奮。

台史博社區居民自救會指出，目前還未看到明確官方公告九崴天然氣發電廠撤案，廠商若沒有自行提出撤案或是官方公告終止，居民就無法放心；安南區東和里長曾靖凱說，廠商若決定要遷移場址，請找遠一點地方。