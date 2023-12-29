助身心障礙者 南市勞工局「多元媒材創作網拍班」結訓

身心障礙者在謀職上往往較一般人弱勢，但只要透過職業訓練學習一技之長，不只能找到工作還有機會創業，南市勞工局委託群偉國際有限公司辦理「多元媒材創作網拍班」，17位「障友」經過450小時訓練，今天總算結訓，看著自己的手作品都相當開心，希望未來能開創另一片天。

宋姓學員原本是作業員，先是因公司遷廠被迫離職，後來又中風導致左側失能，無法從事一般職場工作，正愁不知如何是好，在勞工局職管員介紹下報名「多元媒材創作網拍班」，進行工藝品製作及網路行銷課程，原本擔憂手腳不靈活，但在團隊協助下，自己也努力練習，終於能透過電腦美工設計產品，又學會網路行銷的銷售手法，讓他更有信心面對未來。

群偉公司表示，課程內容是帶領「障友」學習運用電腦美工圖像設計技巧，將各種材質之材料製作成原創工藝品，並透過網路與實體行銷技巧來銷售手作品，提升就業及創業能力。

勞工局局長王鑫基說，「多元媒材創作網拍班」培訓有意從事手作文創產業的「障友」有機會進入產業界，結訓是全新的開始，勉勵學員能將習得的技能發揮創意轉化為文創作品，進一步創造商品價值。同時結合網路行銷技巧，希望大家將來都能成為專業的手工藝職人與行銷達人。