超美的北門井仔腳鹽田年末送夕陽 今年要停辦了

即將進入2024年，但連辦12年的北門井仔腳鹽田送夕陽活動卻可能走入歷史，從2011年成為台南市政府跨年三部曲的首發，到2019年當地商家接手續辦，今年則決定不辦了，聽聞此消息的民眾相當錯愕，北門商圈理事長洪友志說，雖然少了表演活動，但美麗的夕陽不會消失，仍然歡迎民眾來告別2023，且明年不排除有復辦可能。

台南市政府從2011年開始打出跨年三部曲活動，包括北門井仔腳鹽田送夕陽、市府跨年晚會、左鎮二寮迎曙光，雖然台灣半島極西的最後一道夕陽在七股不在北門，但井仔腳鹽田有地理優勢，可眺望北門潟湖風光，夕陽金黃餘暉倒映鹽田更是美麗，平日就吸引不少遊客前來。

跨年三部曲活動在2019年取消，在地北門商圈與商家當時自發性接手續辦，未讓活動中斷，也規劃音樂表演、光雕等，做得有聲有色，活動當天下午就擠滿人潮，相當熱鬧，連辦4年後卻傳出中斷消息。

北門商圈理事長、鹽鄉餐廳老闆洪有志說，台南跨年活動多，表演團體檔次難喬，又因缺工問題工讀生難找，加上商圈業者都很忙，在與雲嘉南風管處溝通後決定今年先停辦，明年再提前規劃，復辦可能性高，雖然今年沒有活動，但還是有夕陽與候鳥等著遊客前來。