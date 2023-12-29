快訊

今年10檔金融股受委屈了！2024年第一金（2892）和它最有可能大漲

韓國瑜玩交換禮物！自曝為自尊心拒收1物 張秀華改送「議事槌」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
韓國瑜今下午到嘉市經國新城站台嘉市立委候選人張秀華並交換禮物，韓國瑜送「甜甜圈」送給張秀華。記者呂慧瑜／攝影
韓國瑜今下午到嘉市經國新城站台嘉市立委候選人張秀華並交換禮物，韓國瑜送「甜甜圈」送給張秀華。記者呂慧瑜／攝影

國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天下午到嘉義市經國新城「做伙拚一定贏」開講，為嘉市立委候選人張秀華站台，韓家軍出動高喊「院長好」，韓國瑜與張秀華交換禮物，張準備「議事槌」送給韓國瑜，韓拿著喊話「我們一起來迎接一個更美好更公道的立法院！」，韓則準備「甜甜圈」送給張秀華，象徵要將她送進國會，一起高喊當選。

韓國瑜表示，張秀華非常體貼，本來說要送他一頂假髮，為了自己的自尊心「我拒絕了！」，張就送議事廳的槌子，韓手拿議事槌向支持者喊話「我們一起來迎接一個更美好更公道的立法院！」。

韓國瑜說，送甜甜圈是希望張秀華對待所有鄉親「永遠是甜甜蜜蜜的保持微笑」，一個民意代表得到選民的選票，最重要的是熱情跟真誠，相信在張秀華的身上，我們都看到這些特質，韓也說，張秀華將來進到立法院一樣保持溫暖熱情的立法委員。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天下午到嘉市經國新城「做伙拚一定贏」站台嘉市立委候選人張秀華，現場湧入破700名支持者。記者呂慧瑜／攝影
國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天下午到嘉市經國新城「做伙拚一定贏」站台嘉市立委候選人張秀華，現場湧入破700名支持者。記者呂慧瑜／攝影
韓國瑜今下午到嘉市經國新城站台嘉市立委候選人張秀華並交換禮物，張秀華送「議事槌」送給韓國瑜。記者呂慧瑜／攝影
韓國瑜今下午到嘉市經國新城站台嘉市立委候選人張秀華並交換禮物，張秀華送「議事槌」送給韓國瑜。記者呂慧瑜／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 韓國瑜 張秀華

延伸閱讀

影／為陳玉珍助選造勢 韓國瑜讚她是「金門花木蘭」：最有戰鬥力

影／金門「颳韓流」韓國瑜金門造勢 民眾反應熱烈

影／張秀華大陣仗到嘉檢按鈴 控告有人社群散發她買票謠言

搶政黨票 民進黨：拒絕「9」空院長韓國瑜

相關新聞

尊重地方與民情 九崴南科燃氣電廠開發案宣布「遷址」

配合政府能源轉型，九崴電力公司規畫在台南安定區及安南區交界處設置的天然氣發電廠開發案，遭居民抗爭及台南市議會決議反對，九...

雲林近半數家犬貓未打狂犬病疫苗 縣府祭補助、送禮品鼓勵接種

雲林縣已登記家犬貓約4.7萬隻，今年至11月底止狂犬病疫苗接種率約51%，比去年54%略為下降，近半數家犬貓為依法接種，...

韓國瑜嘉義拿「議事槌」 喊迎接更美好更公道立法院

國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天下午到嘉義市經國新城「做伙拚一定贏」開講，為嘉市立委候選人張秀華站台，韓家軍出動高喊「院...

九崴南科燃氣電廠遷址 自救會：沒有撤案就不代表結束

九崴電力公司原預計在台南安定及安南區交界處規畫設置的天然氣發電廠，但因遭地方及台南市議會決議反對，今決定遷移場址，對此，...

台南第1條捷運藍線車站變10站 交通局曝「少這1站」原因

台南市捷運第一期藍線進度最快，路線串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，全長約8.39公里，車站從原...

九崴電廠確定遷址 南市副議長林志展：樂見結果

九崴電力公司規劃在台南安定區、安南區交界處設置天然氣發電廠，開發案遭到居民抗爭及台南市議會決議反對，今天經內部開會後決議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。