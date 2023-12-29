韓國瑜玩交換禮物！自曝為自尊心拒收1物 張秀華改送「議事槌」
國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天下午到嘉義市經國新城「做伙拚一定贏」開講，為嘉市立委候選人張秀華站台，韓家軍出動高喊「院長好」，韓國瑜與張秀華交換禮物，張準備「議事槌」送給韓國瑜，韓拿著喊話「我們一起來迎接一個更美好更公道的立法院！」，韓則準備「甜甜圈」送給張秀華，象徵要將她送進國會，一起高喊當選。
韓國瑜表示，張秀華非常體貼，本來說要送他一頂假髮，為了自己的自尊心「我拒絕了！」，張就送議事廳的槌子，韓手拿議事槌向支持者喊話「我們一起來迎接一個更美好更公道的立法院！」。
韓國瑜說，送甜甜圈是希望張秀華對待所有鄉親「永遠是甜甜蜜蜜的保持微笑」，一個民意代表得到選民的選票，最重要的是熱情跟真誠，相信在張秀華的身上，我們都看到這些特質，韓也說，張秀華將來進到立法院一樣保持溫暖熱情的立法委員。
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