韓國瑜玩交換禮物！自曝為自尊心拒收1物 張秀華改送「議事槌」

國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天下午到嘉義市經國新城「做伙拚一定贏」開講，為嘉市立委候選人張秀華站台，韓家軍出動高喊「院長好」，韓國瑜與張秀華交換禮物，張準備「議事槌」送給韓國瑜，韓拿著喊話「我們一起來迎接一個更美好更公道的立法院！」，韓則準備「甜甜圈」送給張秀華，象徵要將她送進國會，一起高喊當選。

韓國瑜表示，張秀華非常體貼，本來說要送他一頂假髮，為了自己的自尊心「我拒絕了！」，張就送議事廳的槌子，韓手拿議事槌向支持者喊話「我們一起來迎接一個更美好更公道的立法院！」。

韓國瑜說，送甜甜圈是希望張秀華對待所有鄉親「永遠是甜甜蜜蜜的保持微笑」，一個民意代表得到選民的選票，最重要的是熱情跟真誠，相信在張秀華的身上，我們都看到這些特質，韓也說，張秀華將來進到立法院一樣保持溫暖熱情的立法委員。

國民黨不分區立委候選人韓國瑜今天下午到嘉市經國新城「做伙拚一定贏」站台嘉市立委候選人張秀華，現場湧入破700名支持者。記者呂慧瑜／攝影 韓國瑜今下午到嘉市經國新城站台嘉市立委候選人張秀華並交換禮物，張秀華送「議事槌」送給韓國瑜。記者呂慧瑜／攝影

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