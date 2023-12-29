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雲林元旦移師虎尾升旗 迎龍年推出萬寶龍億元生育津貼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
迎龍年雲林縣府推出萬寶龍億元生育津貼，縣長張麗善勵大家多生育增產報國。記者蔡維斌／攝影
迎龍年雲林縣府推出萬寶龍億元生育津貼，縣長張麗善勵大家多生育增產報國。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府明年元旦升旗將移師到虎尾鎮立圖書館廣場，到場者可獲贈一顆好采頭並參加摸彩，縣長張麗善今天在升旗宣傳記者會上，不忘提醒明年是龍年，縣府推出「萬寶龍」生育補助津貼專案，不僅提高補助每胎3萬元更可獲贈尿布等好康，呼籲年輕人多多生育增產報國。

雲林縣府決定明年元旦升旗移師虎尾鎮舉行，今天縣長張麗善和虎尾鎮長丁學忠共同主持宣傳記者會，期待在新的一年給大家新氣象，丁學忠說，當天也會送給參加的人一顆菜頭，預祝龍年好彩頭。

元旦當天，雲林縣長張麗善將帶領全體一級主管參加升旗典禮，與虎尾鎮長丁學忠所率領的公所團隊高唱國歌及國旗歌，迎接新年，當天除有精彩表演，還有新年大摸彩，有65吋大電視、洗衣機等好禮，歡迎大家踴躍參加。

張麗善並說，龍年是年頭，很多人很喜歡在龍年生小孩，縣府也配合提出鼓勵生育2年6億「萬寶龍」專案，明年元旦啟動，第1胎到第3胎生育津貼補助3萬元，並增加坐月子津貼3萬元，第4胎以後10萬元外加3萬元坐月子津貼，只要孩子的父或母在雲林入籍3個月以上，到戶政事務所登記即可領取生育津貼與坐月子津貼，並加送3包尿布。

此外25歲到40歲女性會提供3萬元凍卵補助，希望大家能催生增產，透過龍年與小龍年2年6億鼓勵生育，大家能多子多孫多福氣。

雲林縣政府元旦移師虎尾升旗，並送吉祥好采頭，當天並有大摸彩，歡迎參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府元旦移師虎尾升旗，並送吉祥好采頭，當天並有大摸彩，歡迎參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府元旦移師虎尾升旗，並送吉祥好采頭，當天並有大摸彩，歡迎參加。記者蔡維斌／攝影
雲林縣政府元旦移師虎尾升旗，並送吉祥好采頭，當天並有大摸彩，歡迎參加。記者蔡維斌／攝影

生育補助 元旦升旗 張麗善 雲林

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