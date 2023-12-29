聽新聞
test
0:00 / 0:00
元旦台南左鎮二寮觀日出 警公告交通管制路段
近年元旦都有大批民眾到台南左鎮區二寮觀日出，大量人潮車潮影響交通、引發民怨。警方今天宣布明年1月1日0點起至上午9點，在岡林派出所前(南171線8K)至柑仔園(南171線5.5K)路段，實施交通疏導管制，四輪以上汽車禁入。
當地新化警分局表示，該路段公務車、自行車及機車不管制，警方在岡林派出所兩旁道路規畫車輛單向停車，並請交通警察大隊支援拖吊車待命，維護該路段交通順暢。
新化分局分局長王智民指出，近年來左鎮區二寮觀日亭及觀日平台沿線，元旦當日都有很多民眾上山觀日出，預估113年元旦將與去年一樣會有數千人。往年觀日出人車多於清晨3點至4點開始湧入，曙光乍現前達到高峰，日出後逐漸散去，人車宣洩不及、汽機車爭道下山，造成道路堵塞還易交通事故，也使得救護車及警備車出入不易。
王智民表示，觀日出民眾騎乘機車或共乘前往，可減輕車流壓力，且勿走光線不明的產業道路避免危險，並請開車民眾於上述路段，配合新化分局現場員警指揮疏導調度，車輛單向停車，再步行至二寮觀賞日出，維持車流順暢及交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言