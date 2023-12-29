元旦台南左鎮二寮觀日出 警公告交通管制路段

近年元旦都有大批民眾到台南左鎮區二寮觀日出，大量人潮車潮影響交通、引發民怨。警方今天宣布明年1月1日0點起至上午9點，在岡林派出所前(南171線8K)至柑仔園(南171線5.5K)路段，實施交通疏導管制，四輪以上汽車禁入。

當地新化警分局表示，該路段公務車、自行車及機車不管制，警方在岡林派出所兩旁道路規畫車輛單向停車，並請交通警察大隊支援拖吊車待命，維護該路段交通順暢。

新化分局分局長王智民指出，近年來左鎮區二寮觀日亭及觀日平台沿線，元旦當日都有很多民眾上山觀日出，預估113年元旦將與去年一樣會有數千人。往年觀日出人車多於清晨3點至4點開始湧入，曙光乍現前達到高峰，日出後逐漸散去，人車宣洩不及、汽機車爭道下山，造成道路堵塞還易交通事故，也使得救護車及警備車出入不易。

王智民表示，觀日出民眾騎乘機車或共乘前往，可減輕車流壓力，且勿走光線不明的產業道路避免危險，並請開車民眾於上述路段，配合新化分局現場員警指揮疏導調度，車輛單向停車，再步行至二寮觀賞日出，維持車流順暢及交通安全。