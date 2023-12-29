台南學輔諮商成立六大區辦公室 整合資源人力服務學生

台南市教育局學生輔導諮商中心成立「六大分區辦公室」，今天大新化區辦公室啟用後「六區全到位」。教育局表示，將統籌調派轄屬專業輔導人員並整合區域內輔導資源，讓有限資源人力發揮最大效益，提供學子安心服務。

市府表示，諮商中心大永華區輔諮中心本部、大新營區辦公室與大曾文區、大北門聯合辦公室、大新豐區辦公室與大新化區辦公室陸續成立，加上市區6大分區辦公室到位，「為推動南市學生輔導工作開啟歷史新頁」。

市長黃偉哲表示，近期發生的校安事件更加彰顯學生輔導工作的重要性，輔諮中心各分區辦公室服務對象包含該區內各中小學師生，透過專業輔導人員就近提供學校師生專業服務、協助校園危機事件處遇、提供專業督導、諮詢及與安心宣導，整合學生三級輔導機制運作，滿足教育現場各類學生輔導需求，務實的照護好每個孩子的身心靈健康。

教育局長鄭新輝指出，三級輔導人力有限，以共享經濟概念整合與發揮輔導資源最大效益、深耕分區在地需求是成立分區辦公室的主因。大新化區辦公室配置7名專業輔導人員，未來是新化、善化、安定、新市、山上、玉井、左鎮、南化、楠西等9個行政區輔導人員專業交流與研討中心，可望促進輔導網絡單位間的密切連結與合作。

輔諮中心主任羅智韋表示，專業輔導人員將陸續從原駐點學校集中到所屬分區辦公室集中辦公，將更有機會與同仁們進行專業交流與個案輔導處遇研討，有效精進專業能力與團體凝聚力，共同為學生輔導工作努力。