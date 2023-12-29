快訊

日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林近半數家犬貓未打狂犬病疫苗 縣府祭補助、送禮品鼓勵接種

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今年下鄉舉辦90場次狂犬病疫苗接種活動，明年預計3月至10月將舉辦100場，服務偏鄉民眾。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府今年下鄉舉辦90場次狂犬病疫苗接種活動，明年預計3月至10月將舉辦100場，服務偏鄉民眾。圖／雲林縣政府提供

雲林縣已登記家犬貓約4.7萬隻，今年至11月底止狂犬病疫苗接種率約51%，比去年54%略為下降，近半數家犬貓為依法接種，為鼓勵民眾攜帶家犬貓施打狂犬病疫苗，雲林縣動植物防疫所將於明年元旦至一月底止補助，每隻寵物僅需自費120元，並贈送宣導品。

狂犬病為人畜共通傳染病，若發病死亡率極高，台灣目前仍是狂犬病疫區，犬貓施打狂犬病疫苗可有效阻絕傳染途徑，依法飼主須每年帶家犬貓接種，防疫所統計，雲林縣登記在案的家犬貓約有4.7萬隻，今年已接種狂犬病疫苗約2.4萬隻，接種率約51%。

防疫所第五課長陳建棠表示，縣府每年下鄉協助家犬貓接種疫苗，近年接種率從42%逐年提升，去年接種率54%，今年略下降至51%，為防範狂犬病，明年元旦起至1月底止，民眾攜帶家犬貓至20家配合動物醫院施打狂犬病疫苗，注射費每隻只收120元（原價200至250元），同時贈送宣導品，名額不限。

活動期間如同時為家犬貓進行寵物晶片植入，並登記完成者，動物醫院另提供優惠，活動提供的狂犬病疫苗為有佐劑疫苗，寵物具過敏病史者或指定施打無佐劑狂犬病疫苗者不適用。

陳建棠指出，為保護人與寵物健康，飼主應善盡責任，每年定期攜帶家犬貓施打疫苗預防注射，未依規定注射可罰3至15萬元，縣府今年下鄉舉辦90場次狂犬病疫苗接種活動，明年預計3月至10月將舉辦100場，服務偏鄉民眾。

雲林縣府今年下鄉舉辦90場次狂犬病疫苗接種活動，明年預計3月至10月將舉辦100場，服務偏鄉民眾。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府今年下鄉舉辦90場次狂犬病疫苗接種活動，明年預計3月至10月將舉辦100場，服務偏鄉民眾。圖／雲林縣政府提供
雲林縣狂犬病疫苗施打優惠活動合作動物醫院。圖／雲林縣政府提供
雲林縣狂犬病疫苗施打優惠活動合作動物醫院。圖／雲林縣政府提供

疫苗 寵物 雲林

延伸閱讀

雲林老人會和媽祖選院簽約合作 為守護老人健康助攻

雲林數位農業行動平台優化 應用中央氣象資訊預警更精準

古坑氣象站明年3月落成 助雲林農業氣象監測發展

苗栗縣南庄檢出鼬獾狂犬病陽性 明起補強施打疫苗作業

相關新聞

尊重地方與民情 九崴南科燃氣電廠開發案宣布「遷址」

配合政府能源轉型，九崴電力公司規畫在台南安定區及安南區交界處設置的天然氣發電廠開發案，遭居民抗爭及台南市議會決議反對，九...

雲林近半數家犬貓未打狂犬病疫苗 縣府祭補助、送禮品鼓勵接種

雲林縣已登記家犬貓約4.7萬隻，今年至11月底止狂犬病疫苗接種率約51%，比去年54%略為下降，近半數家犬貓為依法接種，...

元旦台南左鎮二寮觀日出 警公告交通管制路段

近年元旦都有大批民眾到台南左鎮區二寮觀日出，大量人潮車潮影響交通、引發民怨。警方今天宣布明年1月1日0點起至上午9點，在...

東石網寮縣道太窄爭取拓寬 縣府：下周計畫送公路總局

嘉義縣東石鄉縣道170線為網寮村唯一對外道路，逢產蚵季每天都有數十輛26噸大貨車出入，因路寬僅3、4米且寬窄不一，常傳人...

台南學輔諮商成立六大區辦公室 整合資源人力服務學生

台南市教育局學生輔導諮商中心成立「六大分區辦公室」，今天大新化區辦公室啟用後「六區全到位」。教育局表示，將統籌調派轄屬專...

再傳虐待動物 南市動保處：今年裁處兩案

許多民眾會把寵物毛孩當成親人，近年大眾對動保法意識也逐漸提升，加上現在人手一機，若有明顯虐待動物的情況，隨時會被拍下檢舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。