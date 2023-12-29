雲林近半數家犬貓未打狂犬病疫苗 縣府祭補助、送禮品鼓勵接種

雲林縣已登記家犬貓約4.7萬隻，今年至11月底止狂犬病疫苗接種率約51%，比去年54%略為下降，近半數家犬貓為依法接種，為鼓勵民眾攜帶家犬貓施打狂犬病疫苗，雲林縣動植物防疫所將於明年元旦至一月底止補助，每隻寵物僅需自費120元，並贈送宣導品。

狂犬病為人畜共通傳染病，若發病死亡率極高，台灣目前仍是狂犬病疫區，犬貓施打狂犬病疫苗可有效阻絕傳染途徑，依法飼主須每年帶家犬貓接種，防疫所統計，雲林縣登記在案的家犬貓約有4.7萬隻，今年已接種狂犬病疫苗約2.4萬隻，接種率約51%。

防疫所第五課長陳建棠表示，縣府每年下鄉協助家犬貓接種疫苗，近年接種率從42%逐年提升，去年接種率54%，今年略下降至51%，為防範狂犬病，明年元旦起至1月底止，民眾攜帶家犬貓至20家配合動物醫院施打狂犬病疫苗，注射費每隻只收120元（原價200至250元），同時贈送宣導品，名額不限。

活動期間如同時為家犬貓進行寵物晶片植入，並登記完成者，動物醫院另提供優惠，活動提供的狂犬病疫苗為有佐劑疫苗，寵物具過敏病史者或指定施打無佐劑狂犬病疫苗者不適用。