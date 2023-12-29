冬茶雨水足 阿里山高山茶收成大增3成
阿里山茶葉生產合作社2024冬季優良茶競賽今天在仁義湖岸大酒店舉行頒獎典禮；理事主席蔡惠櫻說，今年年中後，因雨水充足，茶葉飽滿，茶水變香甜許多，冬茶喜迎豐收，多收成3成，彌補年初春茶大減產，讓茶農新的一年能過好年。
今年烏龍組參賽點數為184點，特等獎1名由黃明村奪得、頭等8名、金質獎24名、優良獎88名，淘汰63點，淘汰率34.2%；新品種組為91點，特等獎1名由阿里山土匪森活村拿下、頭等4名、金質獎13名、優良獎44名，淘汰29點，淘汰率31.9%。嘉縣長翁章梁、立委陳明文、王美惠出席頒獎恭賀。
評審茶業改良場黃正宗、蔡政信指出，今年新品種金萱茶發酵穩定度非常高，很特別的是出現一支具鳳梨果香味的茶，非常難得，而青心烏龍今年參賽者做茶的習慣發酵，都沒有做得那麼重，都以清甜味為主，發酵香沒有像以前那麼高。
縣長翁章梁表示，阿里山高山茶生長在最好的環境，擁好的田間管理及優質的茶師傅，讓阿里山高山茶在國內外享有知名度，這也是經過時間的考驗，所得到的評價，所以每年的春茶冬茶都舉辦茶競賽，阿里山高山茶經40年專業人員品嘗獲高評價必屬精品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言