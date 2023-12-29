台南捷運藍線3闖環評未過 市府：針對空汙疑慮盡速補正

台南市捷運第一期藍線是進度最快的捷運計畫，環境部昨天召開環評初審第3次審查會，環委仍對維修機廠設置區鄰近2家醫院有空汙疑慮，要求加強說明空汙評估及減量措施，決議本案補正再審。市府交通局表示，將盡最大努力研提嚴謹完善的減輕對策，盡速補正環評報告再次提報環境部審查，以利捷運建設推動順遂。

開發單位台南市捷運工程處報告，捷運第一期路線規畫串聯永康區、東區及仁德區重要交通節點、藝文中心與購物商場，全長約8.39公里，採高架型式，全線共10站，起始點鄰近台鐵大橋站，終點位於中華東路三段，並於仁德區設置維修機廠。目標是拚2026年動工、2032年完工。

交通局表示，昨天會中環評委員針對仁德機廠施工期間鄰近衛福部胸腔病院的空氣品質模擬結果提出意見與建議，以最大善意及努力提出3大改善方案。

一、仁德維修機廠規畫面積約為5公頃，原模擬是以機廠5公頃全數整地工程與B10車站同時施工的最劣環境進行模擬，造成二氧化氮模擬結果有超標情形。經前次審查委員提醒後，市府即重新檢討改善空汙對策，並具體承諾未來B10車站與機廠分期施工並限制機廠施工規模不得超過1公頃，以確保施工期間機廠周邊空汙可符合空氣品質標準；後續也將針對委員會提出胸腔醫院空氣品質應加嚴把關的意見，研擬進一步更嚴謹完善的作法，並主動積極與胸腔醫院溝通說明以取得共識支持，讓就醫民眾與患者放心、安心。

二、委員會中也關心施工期間遇極端氣候短延時降雨的影響，市府評估第一期藍線沿線均非淹水潛勢區，未來施工期間也會在沿線車站出入口公有地上設置臨時沉沙滯洪池作為調節排洪之用，以降低突發性暴雨造成排水系統額外負擔，後續環評報告會加強補充施工期間臨時滯洪措施詳細規畫資料。

三、有關交通黑暗期的議題，市府會中已承諾未來分段施工、縮減車道寬度來維持施工期間中華路與中華東路的車道數、規畫替代道路及交通改道疏導等施工交通維持措施，未來也採取動態調整縮減工區圍籬等策略，以施工期間交通不惡化為努力目標。

交通局長王銘德表示，捷運建設期間難免會造成環境衝擊，市府將盡最大努力，提出嚴謹細膩的減輕對策，將施工黑暗期及影響範圍縮短，以期交通衝擊降至最低，未來營運期間也會定期監測，以確保不會造成周遭環境影響。