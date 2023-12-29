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南市清潔獎金加碼元旦生效 年支出增7400萬

中央社／ 台南29日電

為激勵第一線環境工作無名英雄，南市府宣布元月起清潔獎金支給上限自每月8000元調升至1萬元，駕駛安全獎金支給上限每月600元調升至1500元，預計每年增加支出約7400萬元。

台南市環保局清淨家園管理科表示，清潔隊員是維護城市整潔重要幫手，每個角落可看到他們默默付出身影，身處髒亂環境執勤，工作內容包羅萬象，除例行性廢棄物清理、資源(廚餘)回收、溝渠清疏、清掃路面、違規廣告清除、除草、環境消毒等，此外還有防疫、防災工作，不分晝夜地為民眾提供環境清潔服務工作，十分辛苦。

市府重視清潔同仁權益與福利，經慎重整體評估與通盤考量，提高清潔人員清潔獎金，也勉勵第一線清潔同仁努力做得更好，讓市民更有感，以城市乾淨為榮。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，環境部今年向行政院提報「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」及「地方機關環保車輛駕駛安全獎金支給要點」修正草案，自12月1日生效；明年亦推動資源回收車新增4大智慧安全措施，包含駕駛行為監測、行車視野輔助系統、前車碰撞預警及車輛盲區預測警報，以提升清潔隊員行車及清運安全。

除此，今年登革熱疫情嚴峻，清潔人員極為辛苦，防疫無假期執行化學防治工作，為感謝辛勞付出，發放噴藥人員及其他協助噴藥工作人員每人新台幣4000元到5000元獎勵金。

環保局長許仁澤指出，駕駛工作背負收運準時準點、交通安全責任，人力流失嚴重，這次提高自民國99年以來未調整的駕駛安全獎金，加上今年增加清潔車輛超額責任險1000萬元相信可重振士氣。

廢棄物 環保局長

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