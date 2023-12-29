嘉義TPASS通勤月票下周上路遭指不如他縣巿 市府：各區特性不同

嘉義縣市府聯合推出「嘉義TPASS」公共運輸通勤月票，下周明年元月2日上路，市議員王浩接獲通勤族陳情，比較大新竹、台南、高雄火車站點數量，批嘉義方案車站最少，呼籲行政院重視嘉義人需求，嘉義通勤民眾拒做二等公民。市府交通處說，通勤月票有如套餐，含蓋所有大眾運輸，火車只是其中之一，且各區交通特性不同。

王浩說，TPASS行政院通勤月票是對生活圈或單一縣市公共運輸的重要通勤月票措施，嘉義方案399元開放預購1周多，接獲上班族心聲：同樣399元月票搭台鐵，台南可搭乘後壁到中洲 (含沙崙線)近20站，高雄可搭乘大湖到九曲堂近20站，嘉義方案只有6站 (大林到南靖)。

同屬新竹生活圈竹竹288元套票，從北湖搭到香山，再加上 (六家線、內灣線)支線，也是超過20站可供搭乘，費用甚至比嘉義方案更便宜，讓人不禁想問，中央是不是把嘉義人當二等公民？

王浩表示，嘉義通勤範圍，若以火車站為中心，向北到斗六車站 (雲林)僅約20幾分鐘；向南搭到台南新營車站、善化車站30分，都屬通勤範圍，不奢望和上述縣市一樣有20站可搭，但至少通勤半小時距離能夠涵蓋，公路局僅回覆：未來將評估擴大月票可行性。王浩要求行政院重視嘉義人需求，全台月票平平攏是399，嘉義方案竟然車站最少，連別縣市一半都沒有！

市府交通處說，嘉義TPASS是整合五大公共運輸運具的跨城際公共運輸通勤月票，火車6站是其中之一，另有109條公路、市區公車路線，還有跨台南16條、雲林14條路線客運、公共單車UBike，大新竹有內灣線火車站多，台南、高雄也是火車站多，嘉義已含蓋全部火車站，且各區交通特性不同。