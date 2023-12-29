翁章梁就職周年談「破繭」 支持產業發展

嘉義縣長翁章梁連任後，昨天辦首個就職周年演說，以「破繭」為主題，表示嘉縣應要在農村的基礎上，尋找發展的機會及優勢，今年科學園區動土，也吸引Outlet進駐高鐵特區，未來將增設3家醫院，也會設公共單車、蓋海水淡化廠，卸任前所有鄉鎮都會有公園。

翁章梁坦言，嘉縣永遠不可能變成台北、高雄這樣的大都會，所以他建立智慧品牌農業的基調，以及工業科技的亮點基地，匯聚能量以兩點突破全面挺進，「破繭是需要勇氣的」。

翁章梁細數，嘉義科學園區5月動土、馬稠後產業園區內縣府持有土地都已標售、布袋水產精品加值園區土地也全數標售；中埔公館、水上南靖園區已標租26筆坵塊；民雄航太園區東側本月動土，西側開發需63億元預計納編國發會2025年經費。

翁章梁說，水上、民雄、中埔、朴子、太保將設公共單車，同時也爭取水上鄉人口從嘉市回歸太保次醫療區，3年內增設部立朴子醫院東石院區、嘉義寶島醫院、雙福基督教醫院3家醫院。

翁章梁也說，由於嘉縣產業持續發展，未來需要穩定供水，已討論須設海水淡化廠，中央把嘉縣納入規畫，預計在布袋商港外港填海造陸10公頃，2031年首期每天供水5萬公噸、2036年全期供水每天10萬公噸，2026年提報計畫。