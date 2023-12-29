雲縣防災 數位農業行動平台將優化

雲林近年因乾旱、雨災，讓農漁民損失慘重，亟需強化預防，縣長張麗善昨天與中央氣象署長程家平簽訂氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用合作備忘錄。程家平說，將建置預警模組；張麗善呼籲，訂閱「數位農業行動平台」的預警訊息或官方LINE帳號，就能即時收到推播資訊，提前因應氣候災害。

縣府指出，數位農業行動平台訂閱功能已上線，與中央氣象署合作後，陸續再擴充大數據、優化相關功能。

張麗善率農業處、計畫處長、水利處、消防局的一級主管與氣象署簽備忘錄，張麗善直言，防災、農業、再生能源、縣政推動等方面，都迫切需要中央氣象署提供專業氣象、氣候及海象資料協助。

程家平表示，合作協議中，將增加雲林過去歷史氣象資訊、建置雲林數位農業行動平台氣象預警模組，並加強氣象資料圖像查詢功能，及早期預警氣候、產量、市場價格等，提供有價值的策略，強化農事活動與相關產業發展。

張麗善指出，使用者訂閱平台的預警訊息或官方LINE帳號，都能即時收到推播資訊，藉此提高農業相關單位對於各類農作物的掌握度、輔助決策，也能降低農作物市場價格劇烈波動，或不可預測的氣候因素致災風險。詳情可洽https://agri-plus.yunlin.gov.tw。