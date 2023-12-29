嘉市精華區公辦都更招商 明年動工

嘉義市精華地段、民族國小西側公有土地進行公辦都市更新，第1期去年2月與國城建設公司簽約，業者將打造4棟地上15層，地下3層住宅大樓；歷經1年多規畫設計，市府昨天指出，都更及爭議處理審議會暨都市設計審查委員會聯席會議日前通過，預計明年申請建照動工興建。市長黃敏惠說，此為中彰雲嘉地區首件公辦都更招商成功案例。

市府都發處表示，住宅大樓基地在東區垂楊路、吳鳳北路口，面積約1359坪，國城建設以「多元友善優質生活環境」為目標建構世代宜居全齡社區，盼2028年底完工交屋，另，民族國小西側公有土地第2期公辦都市更新，市府也已規畫完成，明年公告招商。

「這也是嘉市首件公辦都更招商案！」市長黃敏惠細數這段歷程，她從當立委到市長，積極向中央爭取經費，畫定為都更區，當時臨吳鳳北路市有地有許多占用，她也指示財稅局及民族國小協助排除。

黃敏惠指出，2018年底再次上任後，積極整合公有土地機關包括教育部、國產署、嘉縣府，以及2名私有地主，考量市場需求及吳鳳游泳池拆遷期程，改以整體規畫分期招商進行，經2年多規畫整合、排除地上物。