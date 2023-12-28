嘉義縣養殖漁業缺工難解 以專家帶路機制轉型智慧漁業
嘉義縣沿海養殖漁業發達，但近年面臨極端氣候、缺工、高齡化養殖技術傳承不易等問題，縣府今年補助44戶漁民購置智慧養殖設備，在昕鮮漁場及祖孫蝦養殖場建立標竿示範區，更導入「專家帶路」機制，委託嘉義大學組成專家團隊到漁場檢診，提供諮詢服務，讓智慧漁業技術穩健落地。
縣府農業處表示，過去推動漁業轉型過程中，發現只補助硬體設備並不夠，還需要有應用技術及生產決策的輔導，避免漁民在導入智慧養殖過程中，單打獨鬥和走冤枉路，特別制定導入「專家帶路」機制，委託嘉義大學組成專家團隊，至漁場檢診並提供諮詢服務及生產決策。
縣府農業處也說，為使傳統的水產養殖產業創新及轉型，持續推動「智慧養殖設備補助計畫」，補助漁民購置智慧養殖設備，導入智慧水產養殖技術，推動4年來已有166位漁民導入智慧養殖設備，今年也在東石鄉昕鮮漁場、義竹鄉祖孫蝦養殖場建立標竿示範場域，讓更多漁民觀摩學習，加速智慧養殖拓展推廣。
祖孫蝦養殖場業者黃佳煌說，在縣府協助下，已建置較完整的智慧養殖系統，包括水質監測設備、微氣象站、智慧電箱、水下監控攝影、精準投餵系統、戰情室等，藉由大數據、人工智慧、物聯網的技術，可在實現科技管理，遠端監控水質，控制水車、抽水馬達等設備。
黃佳煌也說，透過精準投餌系統，能減少魚群過度飽食、水質惡化等問題，也可節省電費，再加上專家團隊建議，輔助生產決策，更能穩定水質、降低重大風險與災損，提升水產物育成率，達到養殖效益最大化，讓傳統靠天吃飯的魚塭，現在變成應用科技管理的魚塭。
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