元旦新制上路！台南市、中央多項福利便民措施報你知

113年即將到來，中央與地方也陸續公布多項113年開跑的新制，其中包含多項福利措施，在台南市新制方面，從113年1月1日起，台南市公有路邊路外收費停車場的收費時段皆縮短2小時，調整為每日的8點至20點，部分高使用率路段則為了增加停車周轉率，收費時段維持為每日的8點到22點。

台南市公共自行車優惠措施從113年1月1日起回歸使用者付費機制，調整取消前30分鐘免費措施。交通局表示，為推廣市民及觀光旅客騎乘公共自行車節能減碳，113年起持市民卡騎乘可享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元的優惠，另持有行政院通勤月票TPass者則享不限車種前30分鐘免費的優惠。

113年延續電動機車加碼補助幼幼專案，並新增「青年族群」、「外送員」補助專案，家有老舊機車欲換購電動二輪車，或新購電動二輪車的市民務必把握機會。

安平商港及部分聯外道路與周邊區域空氣品質維護區於113年3月20日正式生效，成功大學部分校區及其醫學院附設醫院區域空維區則在113年11月1日正式生效，請民眾配合管制維護居民及學校師生呼吸健康。另外自113年7月1日起，台南市餐飲業達一定人數與規模者，應設置油水分離設施，請業者務必配合。

中央新制精選；113年起中央提出加薪、減稅、增福利等三大福利措施。加薪部分，包含基本工資月薪從2萬6400元調升至27,470元，時薪由176元調升至183元；軍公教待遇調升4%；大專校院助理教授以上教師學術研究加給調升15%，私立大專比照辦理。

民眾切身相關的賦稅制度也持續改革，除了持續調升扣除額，減少普通收入族群負擔，並有更多族群成為「免繳稅」一族，包含年薪44.6萬元以下的單身上班族、年薪89.2萬元以下的雙薪家庭、年薪108.6萬元以下的雙薪4口之家，年薪146.1萬元以下的雙薪育有2名6歲以下幼兒的家庭、含1名70歲以上適用身障及長照扣除年薪194.45萬元以下的家庭。民眾未來在申報所得稅時可以特別留意。

113年7月起將施行「房屋稅差別稅率2.0」，費自住房屋稅率將從現行1.5%至3.6%調為2%至4.8%，並改採「全國歸戶」、「全數累進」，將於114年5月起開徵適用，請民眾特別留意。

113年全面提高0-2歲托育補助，送公托補助從每月5500元提高至7000元，送準公托補助每月8500元提高至1萬3,000元；中低收入戶補助再加2000元，低收入及弱勢家庭再調高4000元；第2名子女加1000元、第3名以上子女再調高2000元。

國民年金給付基本保障金額、社福及老農津貼均調高7%；擴大發放文化幣1200元給16至22歲族群，由國家贊助年輕朋友買書、看表演、增進文化視野。