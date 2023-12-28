雲林老人會和媽祖選院簽約合作 為守護老人健康助攻

雲林進入超高齡社會，立委蘇治芬穿針引線促成中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院），與雲林縣老人會簽署診療合約，為搭起銀髮就近醫療橋梁，就近提供健檢與協助送選的服務，助攻老人照護，今天簽署儀式全縣各老人會長均到場見證。

今天簽約儀式在全縣老人會30幾位會長和總幹事，近800位老人會員共同見證下，由媽祖醫院長吳錫金和雲林縣老人會理事長陳國欽簽署。

蘇治芬說，老人會角色像是大家的「女婿」，幫忙照顧地方的長者健康和心情，為提升海線醫療和長照能量，台大醫院虎尾分院正進行擴建，但對於諸多地方的長者，就醫仍有所不便，所以他居間牽線，期待北港媽祖醫院能協助扮演就近守護健康的角色。

院長吳錫金說，這次與雲林縣老人會合作，結合媽祖醫院的醫療及長照團隊，提供健康促進活動、健康講座及健檢專案服務，提升對疾病認知、健康識能，讓民眾早發現、早治療，延緩疾病發生及惡化，為老人會員的健康保駕護航。同時提供10條路線交通車行經11鄉鎮，方便就醫。

老人會理事長陳國欽表示，雲林老人會員共約15000人，其中麥寮2千多人最多。老人更需要保養，能夠就近和媽祖醫院簽署診療合作，不僅看病方便，也可減輕一般和急診掛號費用，期待和醫院能有更多的合作專案。